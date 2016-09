Jordi González recuerda con sorna que Alba Carrillo le ha eliminado de 'Instagram'

En los últimos meses, cada vez que Alba Carrillo abre la boca en un plató de televisión la polémica le acompaña. La modelo ha sido una de las elegidas para participar en 'El Debate de Gran Hermano 17', donde junto a otros colaboradores habla sobre la convivencia de los concursantes dentro de la casa de Guadalix de la Sierra.

En la primera entrega de este espacio, la exmujer de Feliciano López protagonizó uno de los momentos más tensos del programa. Alba se enfrentó a Ylenia Padilla, de la que, después de llamar "choni", tuvo que aguantar que le respondiera: "Prefiero ser choni que no la ex de". Esta frase provocó la huida de plató de la madrileña, que se sintió muy ofendida con las palabras de la de Benidorm.

Jordi González, en un intento por solucionar el problema y que Alba volviese, invitó a Ylenia a pedirle perdón sin éxito, y rogó que alguien fuese a por Alba, de la que añadía: "No se puede tener la piel tan fina". A Alba no le sentó nada bien la apreciación del presentador, ya que no volvió a pisar el plató en toda la noche. Además, y para dejar bien clara su postura, ha decidido publicar una entrada en su cuenta de Instagram en la que sentencia: "De piel muy fina, traslúcida diría yo... transparente. Se puede ver claramente lo que hay dentro, sin dobleces ni artificios", una respuesta directa al periodista.





Además de esta última publicación, Alba ha eliminado de su cuenta de 'Instagram' la foto que subió en el plató del programa y el 'selfie' junto a Jordi, al que ha decidido eliminar de su perfil. El catalán, por su parte, recordaba este miércoles en 'El límite 24 horas' de GH que periódicos de tirada nacional se habían hecho eco de la noticia, restando importancia al suceso y rememorando, con sorna, la 'pulla' lanzada por Carillo.