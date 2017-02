Jordi Évole molesta a todos los aficionados al Real Madrid

Después de lo que le ha pasado a Fernando Trueba, no parece que sea conveniente bromear no ya con España sino tampoco con instituciones que tienen tantos seguidores como es el caso del Real Madrid. Sobre todo si no quieres que una buena parte de los seguidores de esta entidad se nieguen a partir de ahora a ver el trabajo que llevas a cabo.

Quizás por eso en estos momentos Jordi Évole ande pensando si ha sido una buena idea el hacer uso de una red social como Twitter para bromear sobre el estadio Santiago Bernabéu, de cara a la posibilidad de que fuera sede de la final de la próxima Copa del Rey de fútbol.

El presentador de La Sexta, quiso recordar a su manera que el conjunto que preside Florentino Pérez se negó el año anterior a acoger ese último partido de la segunda competición en importancia de nuestro país por aquello de jugarla el Barcelona, el eterno rival de los blancos, y el Sevilla, justificando su decisión ante la Federación Española de Fútbol por aquello de que iba a hacer obras en el recinto.

Por ese motivo, el conductor de Salvados escribió un tuit en el que se podía leer "piden presupuesto en el Bernabéu para realizar obras el día de la final de Copa", nada más clasificarse para ese encuentro el FC Barcelona, después de eliminar al Atlético de Madrid.

El tuit parece que no ha gustado nada a gran parte de seguidores madridistas, que han empezado a criticar en esa y en otras redes sociales al presentador, al que las cosas más bonitas que le llaman son 'catalán' y 'culé', tanto por su origen como por su supuesta afición por el club que lidera Lionel Messi.