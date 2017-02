Jordi Évole desaparece en Arabia

La 'Marca Arabia' de Jordi Évole demostró que lo de ir de Lawrence por el desierto de La Sexta no le interesa a nadie. Salvados (1.898.000 y 10,2%) pasó de liderar el domingo anterior a ser la tercera opción, y casi la cuarta si no es porque la película de La 1, 'El caballero oscuro: la leyenda renace', que le ganó en cuota, perdió 709.000 espectadores y 2,9 puntos con respecto a 'Feliz día de la madre'. Eso sí, menos incluso que los 801.000 y los 3,1 puntos que se dejó el espacio de Évole. La triunfadora de la noche fue la película de Antena 3 'Nuestro último verano en Escocia', pese a dejarse 35.000 espectadores y ocho décimas de las cifras que tuvo la cadena hace siete días con 'Oblivion'. Mientras, el debate de Gran Hermano VIP se aprovechaba del bajón del cine para ganar 188.000 espectadores y 1,6 puntos de cuota, y se distanciaba de un Chester in love que pinchaba en hueso (1.467.000 y 8%) con la visita, entre otros, de Esperanza Aguirre, y perdía 329.000 espectadores y 1,2 puntos.

Los diez espacios con más audiencia del domingo 26 de febrero:

-El peliculón: 'Nuestro último verano en Escocia' (Antena 3): 2.421.000 (13,8%).

-Informativos Telecinco 21:00: 2.166.000 (12,7%).

-Multicine 2: 'La hija de la luna' (Antena 3): 1.937.000 (15,3%).

-GH VIP: El debate (Tele 5): 1.927.000 (15,4%).

-Salvados (La Sexta): 1.898.000 (10,2%).

-Película de la semana: 'El caballero oscuro: La leyenda renace' (La 1): 1.886.000 (11,7%).

-Pasapalabra (Tele 5): 1.872.000 (12,3%).

-Antena 3 Noticias 2 Fin de Semana: 1.865.000 (11,1%).

-Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana: 1.773.000 (15,3%).

-Telediario Fin Semana 1 (La 1): 1.738.000 (14,5%).