Joaquin Prat, sin pelo y preso de una promesa

"Yo siempre cumplo mis promesas y me voy a rapar el pelo, tal y como prometí" declaró Joaquín Prat el viernes en 'AR'. El presentador del programa del verano ha perdido una apuesta, y lo pagará caro deshaciéndose de su cabello.

Esta semana ha sido confirmado que Pilar Abel no es hija del pintor Salvador Dali. Después de la exhumación del cuerpo del artista y las pertinentes pruebas de ADN tanto a la 'supuesta hija', como a los restos sin vida del pintor. Las pruebas demuestran que la que decía ser pariente de Dalí estaba equivocada.

Sin embargo estos resultados han dejado en evidencia a las palabras de Joaquín Prat. Por su parte el colaborador continúa adelante con sus palabras "Yo lo haré, no he dicho cuando, pero lo haré y me raparé bien rapado" confirmaba en el programa del pasado viernes.

A pesar de que la validez de los resultados es del 99%, la pitonisa no quiere rendirse. Tras conocer la intención de raparse por parte de Joaquín, Abel declaró: "sabía que iba a pasar esto(...) Dile que no se rape aun, porque ya se verá".

Joaquín se mantiene firme con su decisión pero ha admitido que tanto la presentadora de 'AR', como Paolo Vasile, no están de acuerdo con lo que va a hacer. Ambos se han puesto en contacto con el colaborador, "ni se te ocurra" le avisaban. Aún así Ana Rosa ha confirmado que que Joaquín llevará su plan a cabo. "Es muy cabezón" reconocía la presentadora.