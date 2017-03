Jesús Vázquez vuelve a sentirse acosado

Después de recordar él mismo que se sintió acosado de joven, Jesús Vázquez ha vuelto a sentir otra vez ese acoso, aunque esta vez por el resto de cadenas. Su Proyecto Bullying (693.000 espectadores y 4,4%) de cuota, se convirtió en la oferta menos vista de la noche, al perder otros 79.000 espectadores, por mucho que ganara una décima de cuota. La idea no ha cuajado, o no interesa a nadie, aunque al menos Mediaset salvó la noche gracias a Got Talent, que no sólo lideró su franja sino que ganó 376.000 fieles y tres puntos de cuota, mientras su versión Express se hacía con el 'access' al faltar El Hormiguero por culpa del fútbol. Ese partido, entre Leicester y Sevilla, tuvo 2.309.000 espectadores menos que el Nápoles-Real Madrid de hace siete días, y por eso la despedida de 'Pulsaciones' no fue la que se esperaba, al perder en su último capítulo 194.000 espectadores y 1,1 puntos de cuota. La debacle de la noche fue sin embargo la segunda entrega de 'iFamily' (1.162.000 y 7%), que se dejó 358.000 espectadores y 1,7 puntos, confirmando que el regreso de Resines no va a funcionar. La ficción a punto estuvo de ser superada hasta por la película de La Sexta, '300' (1.151.000 y 7,6%), que se dejó 325.000 espectadores y 2,1 puntos de los que tuvo la semana anterior 'Ahora me ves'.

Los diez espacios con más audiencia del martes 14 de marzo:

-Fútbol: Leicester-Sevilla (Antena 3): 4.359.000 (24%): 3.572.000 (21,2%).

-Informativos Telecinco 21:00: 3.094.000 (17,6%).

-Got Talent España (Tele 5): 2.638.000 (22,5%).

-Pasapalabra (Tele 5): 2.602.000 (19,4%).

-Got Talent España: Express (Tele 5): 2.377.000 (12,0%).

-Telediario 2 (La 1): 2.159.000 (11,8%).

-Telediario 1 (La 1): 2.059.000 (16,5%).

-Sálvame Naranja (Tele 5): 1.953.000 (19,2%).

-Informativos Telecinco 15:00: 1.907.000 (15,3%).

-Hora Punta (La 1): 1.839.000 (9,4%).