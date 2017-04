Jesús Vázquez sonroja a Jorge Javier Vázquez

Después de haber sido jurado en la primera edición, Jesús Vázquez dejó Got Talent para centrarse en La Voz, y parece que el cambio no le ha ido mal. Su versión Kids, y pese a ser Semana Santa, con menos personal pendiente del televisor, el programa de Telecinco sacó 1.328.000 espectadores y 12,1 puntos de cuota al Got Talent España Junior que emitió la cadena la pasada semana. Se quedó a 'sólo' 9,1 puntos de todo un partidazo de Champions como el Juve-Barça, que no pudo sin embargo catapultar a la película que emitió Antena 3 a continuación, 'Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!' (1.580.000 y 11,2%), que hasta cedió 197.000 personas y ocho puntos de cuota de los registros logrados por El árbol de tu vida. Peor le fue a 'iFamily' (703.000 y 5%), que continuó con su desplome absoluto al perder otros 165.000 espectadores y medio punto de 'share'. Tampoco remontan los Cazadores de trolls de La Sexta (1.088.000 y 6,4%), que perdieron 413.000 espectadores y 1,8 puntos de cuota, ni el programa de Cuatro En el punto de mira (687.000 y 4,5%), que en una semana se dejaron 544.000 seguidores y 3,4 puntos.

Los diez espacios con más audiencia del martes 11 de abril:

-Liga de Campeones: Juventus-Barcelona (Antena 3): 5.561.000 (35,8%).

-La Voz Kids: Batallas (Tele 5): 3.015.000 (26,7%).

-La Voz Kids: Batallas express: 2.186.000 (12,5%).

-Informativos Telecinco 21:00: 1.953.000 (13,0%).

-Telediario 1 (La 1): 1.838.000 (15,7%).

-Pasapalabra (Tele 5): 1.764.000 (16,0%).

-Informativos Telecinco 15:00: 1.756.000 (15,0%).

-Sálvame naranja (Tele 5): 1.756.000 (19,6%).

-Sálvame limón (Tele 5): 1.592.000 (14,0%).

-Cine: 'Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!' (Antena 3): 1.580.000 (11,2%).