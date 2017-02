Jesús Vázquez 'abusa' de José Luis Moreno

Quería demostrar los abusos que sufren los menores en colegios y casi termina él también abusando de un José Luis Moreno que parece que no toca fondo con sus 'Reinas' (1.097.000 y 6,3%), que perdió otros 1.000 fieles y dos décimas. Proyecto Bullying (1.176.000 y 6,5%) superó a la serie de La 1 y mejoró en 169.000 espectadores y dos décimas los registros que tuvo en Cuatro la semana pasada En el punto de mira. El triunfador de la noche fue de nuevo Got Talent, que ganó 191.000 espectadores y 1,6 puntos de cuota, mientras que 'Pulsaciones', su gran competencia en Antena 3, no podía beneficiarse del arrastre del partido de Champions del Atlético, que tuvo 1.313.000 espectadores y 7,5 puntos menos de cuota que el PSG-Barcelona de hace siete días. La serie perdió 14.000 seguidores y cuatro décimas de cuota, mientras que la película de La Sexta, 'La isla de los condenados' (1.285.000 y 8,3%) tenía 238.000 espectadores y un punto más de cuota que 'Asesinato en 8 mm.'.

Los diez espacios con más audiencia del martes 21 de febrero:

-Liga de Campeones: Bayer Leverkusen-Atlético de Madrid (Antena 3): 4.715.000 (25'8%).

-Got Talent España (Tele 5): 2.974.000 (23,3%).

-Informativos Telecinco 21:00: 2.601.000 (14,7%).

-Pasapalabra (Tele 5): 2.440.000 (17,7%).

-Got Talent España: Express (Tele 5): 2.179.000 (10,9%).

-Telediario 2 (La 1): 2.017.000 (11,0%).

-Telediario 1 (La 1): 2.002.000 (15,6%).

-'Pulsaciones' (Antena 3): 1.886.000 (11,7%).

-Sálvame naranja (Tele 5): 1.848.000 (18,3%).

-Aquí la Tierra (La 1): 1.797.000 (12,5%).