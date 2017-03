Javier Cárdenas le da una paliza al Gran Wyoming

Definitivamente, los jueves no le sientan bien al Gran Wyoming y a El Intermedio. Si la pasada semana perdía por 110.000 espectadores y apenas seis décimas ante Javier Cárdenas, en esta ocasión Hora Punta les ha sacado 606.000 espectadores y 2,8 puntos de cuota. Buena culpa de ello, de esta paliza en toda regla, la tiene 'Cuéntame cómo pasó', que va a ritmo de récord. Esta semana volvió a superar sus mejores registros al ganar otros 74.000 fieles y otro punto de cuota, pese a que también Gran Hermano VIP subió, con 160.000 espectadores y nueve décimas de cuota más que hace siete días. En Antena 3 la noche no fue tan boyante, ya que El Hormiguero, con la visita de tres de los finalistas de Tu cara me suena, perdió 190.000 espectadores y seis décimas de cuota de las cifras que tuvo Mariló Montero, y la película 'El libro de Eli' (1.218.000 y 9,3%), se dejó 210.000 y 1,6 puntos de los registros de 'Caos'. Para completar el mal día de Atresmedia, El jefe infiltrado (1.174.000 y 6,7%), perdió 310.000 espectadores y 1,7 puntos de cuota. Más regular fue el capítulo de 'Mentes criminales' (1.116.000 y 6,2%), que sólo cedió 73.000 espectadores y seis décimas.

Los diez espacios con más audiencia del jueves 2 de marzo:

-'Cuéntame cómo pasó' (La 1): 3.163.000 (19,0%).

-Informativos Telecinco 21:00: 2.839.000 (17,7%).

-El hormiguero 3.0 (Antena 3): 2.797.000 (15,1%).

-Pasapalabra (Tele 5): 2.176.000 (17,0%).

-GH VIP: Express (Tele 5): 2.155.000 (11,6%).

-GH VIP (Tele 5): 2.097.000 (18,2%).

-Hora punta (La 1): 2.067.000 (10,9%).

-Telediario 2 (La 1): 2.034.000 (12,2%).

-Telediario 1 (La 1): 1.893.000 (15,4%).

-Antena 3 Noticias 2: 1.840.000 (11,6%).