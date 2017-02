Javier Bardem defiende ahora el referéndum de Cataluña

Poco importa que él haya nacido en Las Palmas de Gran Canaria y que sea hijo de una sevillana. Javier Bardem, como su progenitora Pilar, siempre se ha caracterizado por apoyar todo tipo de causas, incluso las que la mayoría de las personas consideran que están 'perdidas' de antemano.

Por ese motivo el actor español se ha posicionado este miércoles a favor de la celebración del referéndum en Cataluña, al asegurar que "considero fundamental el deseo de una población, de una sociedad, que decida por su futuro, que vote" , e incluso ha precisado que "si una mayoría dice que sí, se tendrá que asumir".

En una entrevista concedida a El Móm, de RAC 1, Bardem no sólo ha hablado de la problemática catalana sino de toda la actualidad política e incluso de proyectos profesionales aún por estrenar como la nueva entrega de 'Piratas del Caribe', de la que ha dicho que "el estreno es en mayo y aún no la he visto, pero me lo pasé como un niño", dejando claro que ese era el motivo por el que había participado en la misma, "esta es la razón fundamental para hacer algo así ".

El actor incluso se permitió hablar del nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, y subrayó que "no es un problema, tal vez deberíamos preguntar a Steven Bannon, que es quien está gobernando el país. El problema es la gente que ha puesto este tipo en el poder".

Según él, todo se debe a que "la gente está muy desencantada, muy cabreada, y lo peor de todo esto es que crea unos cimientos en cuanto a la xenofobia, el nazismo, el racismo, ...".

También hizo referencia al documental 'Bigas x Bigas', con el que se rinde homenaje al director Bigas Luna, que le dio el papel en 'Jamón, Jamón' y de quien resaltó que "a los actores nos cuidaba mucho, con disciplina pero con libertad creativa y , sobre todo, con mucho respeto", motivo por el que destacó que "he trabajado con directores que eso no lo tienen y marca la diferencia. Por eso los actores éramos amigos del Bigas ".