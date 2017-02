"Ivonne Reyes nunca ha dejado de insultarme y de mentir"

Aunque todavía habrá que esperar a que Ivonne Reyes salga de la casa de Guadalix de la Sierra, para ver en qué consiste esa afirmación de que cuando lo haga "voy a arrasar", parece que la tranquilidad ha vuelto al hogar de Pepe Navarro, después de esa supuesta prueba de paternidad que le da la razón.

El otrora presentador de Esta noche cruzamos el Mississippí ha precisado a la revista Love que cuando salga Ivonne él hará "lo que llevo haciendo desde hace quince años", y hasta se imagina en qué consistirá esa amenaza de ella porque "¿ha dejado alguna vez de insultarme, de mentir, ha dejado alguna vez de descalificarme? Nunca, supongo que seguirá haciendo lo mismo. Inventará situaciones nuevas". Eso sí, sea lo que sea lo que vaya a hacer ella no le preocupa al periodista porque "los miedos hace mucho tiempo que los perdí, yo no tengo miedo a nada".

Según él, "se intentó rectificar el error por parte de todos, pero no se pudo, pero no por nuestra culpa sino por una persona en concreto", pero, pese a todo, tiene claro que "esto va a acabar bien, ahora, dentro de cinco de diez años . El acabar bien es que cada niño sabrá quién es y quién es su familia".

Pepe Navarro incluso pone en duda si la actitud de Ivonne es buena para su hijo, "la gente puede juzgar si esa persona está ayudando a su hijo con todo lo que está haciendo ahora", y precisa que él siempre ha tenido intención de solucionarlo todo mucho antes, "desde hace tres años estamos intentando solucionar esto, pero cuando yo hablé no se me escuchó. Y ahora tampoco hablo, estoy presentando documentos que certifican que lo que indico tiene indicios de veracidad".

Incluso muestra una total predisposición a que se aclare todo cuanto antes, "he tenido una notificación de la fiscalía, la pena es que no me ha llamado a que me persone, porque entonces le hubiera presentado la documentación de la persona que requiere la tranquilidad para su hijo".