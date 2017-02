Ivonne Reyes amenaza a Pepe Navarro con 'arrollarle'

La margarita de la supuesta paternidad o no de Pepe Navarro del hijo de Ivonne Reyes parece haber desvelado ya que no lo era, como él siempre había mantenido, y en Gran Hermano se han sentido en la obligación de contárselo a la venezolana, a la que parece no le ha sentado nada bien enterarse ahora de ello.

Al salir del confesionario y para sorpresa de todos, Ivonne Reyes evitó hacer cualquier tipo de comentario y se limitó a afirmar: "Está todo bien, mejor que nunca", pero no pudo evitar hablar del asunto cuando su compañera Emma Ozores le preguntó por ello. En ese instante le dijo que "cuando me saquen de aquí voy a arrollar, literalmente. Voy a por todas».

Después de que Jesús Manuel afirmara en Sálvame que supuestamente Ivonne Reyes sabría que Pepe Navarro no era el padre de su hijo, una información que aún no ha tenido respuesta por parte del presentador, en otros medios, como en LOC, se empiezan a desvelar supuestos mensajes intercambiados entre el presentador y la venezolana, en los que el primero le advierte que él y su familia seguirán intentando buscar la verdad a pesar de la negativa de ella a hacerse las pruebas.

Al parecer, esos whatsapp que intercambiaron, después de su acercamientos en 2015, confirmaban que Ivonne sabía que Navarro seguiría adelante para demostrar que no era el padre del muchacho, el hijo que la Justicia otorgó al presentador, pero sin pruebas, al negarse el periodista hace años a hacerse un test que consideraba innecesario y humillante.

El acuerdo entre la venezolana y Navarro para hacerse las pruebas se rompió inesperada y bruscamente cuando los dos estaban a punto de someterse al test, y Pepe Navarro sospechó que en esa cena amistosa con Ivonne ella se llevó alguna servilleta o vaso con las huellas de ADN de Navarro para hacer el test por su cuenta.

Hay que recordar que en la actualidad Ivonne Reyes viene recibiendo 800 euros al mes de manutención que le pasa Pepe Navarro, como padre legal del muchacho.