Isabel Pantoja intentó vetar a Martes y Trece

Martes y Trece, la pareja de cómicos más famosa de España, se volvieron a juntar un día antes de nochevieja, día en el que era habitual encontrarles en las pantallas de Televisión Española con alguno de sus famosos especiales para la noche de Fin de Año. En esta ocasión, fue 'Sálvame Deluxe' la que logró la gesta de volver a reunir a Josema Yuste y Millán Salcedo en un mismo plató. Durante la entrevista, los humoristas repasaron sus desavenencias profesionales y personales. "Estábamos saturados, y nos separamos de mutuo acuerdo", afirmó Millán al ser preguntado por la separación de su compañero. Además, confirmó que Yuste decidió abandonar el proyecto al estar cansado de los rumores que apuntaban a una supuesta adicción suya a las drogas y al alcohol. "Se dijeron muchas cosas de nosotros, como que, como me drogaba y salía de fiesta todos los días, Josema no pude aguantar más, y me dijo que se iba", explicó Millán.

También quisieron aclarar que no se han hecho ricos con su profesión y que en la televisión no es oro todo lo que reluce. "No tenemos todo el dinero que piensa la gente, porque igual que habláis vosotros de un 'manager', a nosotros nos pasó algo parecido. Bendita la persona que inventó la expresión de 'No hay pan para tanto chorizo', aunque yo diría que 'No hay pan por tanto chorizo'", declaró Yuste.

Uno de los momentos más jugosos de la entrevista llegó a la hora de hablar de su famoso 'sketch' de 'La Empanadilla de Encarna'. Los dos humoristas comentaron que al principio Encarna Sánchez "demostró tener " buen sentido del humor, pero que más adelante estas buenas palabras se convirtieron en reproches y amenazas. De hecho, afirman que durante la grabación de uno de sus especiales de Nochevieja no pararon de recibir llamadas de Encarna para decirnos que "nos atuviéramos a las consecuencias" sí decidíamos emitir el 'sketch' donde su personaje salía junto al de Isabel Pantoja. Precisamente, la tonadillera también mostró su enfado por aparecer en la 'performance' de Martes y Trece. "Isabel Pantoja nos llamó para decirnos que 'No me saquéis con esa mujer, por favor'", explicaron.

Millán habla de 'Tu cara me suena'

La noche de los viernes se ha convertido en un verdadero de cabeza para Telecinco. Antes de la explosión de audiencia de 'Tu cara me suena', de Antena Tres, 'Sálvame Deluxe' era el rey indiscutible del 'prime time' de los viernes. Pero esta última temporada del espacio presentado por Manel Fuentes ha hundido en audiencia a la producción de Mediaset. Por este motivo, sorprendió que Millán hiciera referencia durante la entrevista al máximo competidor del programa presentado ayer por María Patiño. "Yo no imito, yo parodio. Por ese motivo, desde aquí quiero pedir disculpas a 'Tu cara me suena', por no asistir cuando me han invitado a concursar", afirmó cuando un contertulio le preguntó a qué personaje actual le gustaría imitar.

Las declaraciones pillaron en 'fuera de juego' a todos los allí presentes y ya sea por la sorpresa o por la incredulidad nadie se atrevió a interrumpir a Millán que prosiguió con su explicaciones sobre por qué no iba a concursar en el programa de imitaciones de Atresmedia: "tú imagínate que vaya al programa, e imite a Tina Turner. Àngel Llàcer me diría que no canto bien inglés, y estoy seguro de que me pondrían un cuatro cada semana...".