Irene Junquera olvida a su piragüista con el rapero Rayden

A rey muerto... Eso debe pensar Irene Junquera, que parece que no está muy afectada por haber roto hace menos de dos meses su relación con Cristian Toro, el piragüista olímpico con el que ya planeaba su boda.

La presentadora podría tener algo más que amistad con el conocido rapero Rayden, con el que se le ha visto prácticamente a diario durante las últimas semanas y siempre a la hora del desayuno. Según afirma Esdiario, Junquera ya le habría comunicado a su entorno más íntimo que es una persona muy especial para ella y aunque aún no mantienen un relación formal, la suya es una amistad muy estrecha.

A la pareja ya se la pudo ver en público en la boda de Laura Escanes y Risto Mejide, con quien com parte plató en All you need is love... o no, aunque entonces no levantaron sospechas frente a la prensa y compartieron sus imágenes en las redes sociales.

El verdadero nombre de Rayden es David Martínez Álvarez, y el pasado mes de abril lanzó al mercado su nuevo disco, Antónimo, en el que colaboran artistas como Leonor Watling. Tiene 31 años, es natural de Alcalá de Henares y saltó a la fama en el mundo musical por ganar el campeonato mundial de la Red Bull Batalla de los Gallos del año 2006.

El músico, que había tenido una relación sentimental con una tal Belén, con quien tiene un hijo de apenas siete meses de edad, ha recibido ya la enhorabuena de sus seguidores, a través de las redes sociales, en las que Rayden e Irene ya intercambian mensajes llenos de complicidad.

El que peor parado habría salido de esta nueva amistad de la presentadora de Mediaset habría sido el citado medallista olímpico, que había sido el novio de ella durante los últimos cuatro años y con el que habría mantenido acaloradas discusiones telefónicas en los últimos días, ya que él habría estado luchando por una segunda oportunidad con la presentadora, algo a lo que ella no accede.

Fue él quien confirmó la noticia de su ruptura hace tan sólo una semana: "La quiero, la admiro, pero ahora no estamos juntos". Eso sí, dejó caer que la puerta seguía abierta: "Espero poder compartir mi vida nuevamente con ella más adelante. Yo no cierro la puerta. Por mi parte no se ha acabado el amor", aseguró.