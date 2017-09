Una invitada a un programa de TV pierde el sujetador en directo

Acostumbrados a que todo se resuma al final a los riesgos del directo, quizás Aline Mineiro, una bella modelo brasileña, no valoró muy bien los riesgos que conllevaban el aceptar la propuesta que le hizo un programa de televisión, con una prueba casi cercana a las que se llevan a cabo en espacios como Humor amarillo.

La joven había aceptado hacer un sexy reto en bikini, lanzándose boca abajo en una especie de tobogán acuático rociado con jabón para hacer más rápida la caída, pero, al menos por las imágenes, parece que las cosas no salieron como ella se las imaginó, pues cuando se encontraba ejecutando este juego perdió la parte superior de su bikini.

Aunque estuvo a punto de ser peor, ya que en la caída se llevó también un buen golpe en la cara, Aline ha conseguido una popularidad que no imaginaba, ya que las imágenes de su reto se viralizaron muy pronto en YouTube.



El desafío televisivo se conoce con el nombre de ‘Ahogando el ganso', aunque aquí la 'gansa' o el 'ganso' sea el invitado en cuestión que lo acepta, y es un espacio que se ha convertido en muy popular en Brasil, sobre todo porque durante ese trayecto cualquier cosa puede pasar.



En el caso de esta modelo , quien tomó vuelo para deslizarse por la rampa, ella sólo se dio cuenta de lo que había pasado cuando al caer comprobó que se le había soltado la parte superior de su bikini por la velocidad en la que cayó a la piscina. Eso sí, ella reaccionó con rapidez y se cubrió de manera inmediata sus pechos con las manos. Ello no quitó para que todo el público presente, y los que vieron la secuencia a través de la televisión, no pudieran quitar los ojos de su cuerpo en ningún momento.