El 'incesto asqueroso' de Lolita

Una cosa que tendría que ser lo más natural, sobre todo entre una madre y una hija, como es un beso, ha llenado de críticas las redes sociales. Sus protagonistas han sido Lolita y su hija Elena Furiase, que quizás a estas horas se estén arrepintiendo de haberlo hecho después de la que se ha montado.

"Yo no beso a mi hija en la boca. Que fea foto. Asquerosa", "Amor de lesbiana", "Lo que hacen por likes. Grima", "Lesbianismo", "Parecen lesbianas", "Que asquerosa. Eso es incesto", "No hay necesidad de esas cosas", "Hay que asco. Uno puede amar mucho a la madre pero no tampoco pa chuparle trompa. Que foto tan fea", "Que asco este beso de lengua. Totalmente innecesario", son algunos de los comentarios que ha recibido.

Y todo porque la actriz y su hija decidieron compartir con todos sus seguidores un momento muy íntimo que parece que ha disgustado más que gustado, a tenor de las críticas recibidas. En la imagen se las puede ver a las dos vestidas de andar por casa y en un lugar tan poco romántico como puede ser la cocina de su casa.

En ese sitio, madre e hija optaron por darse un beso en la boca que, por muchos 'asqueroso' que haya recibido también ha tenido alguna que otra alabanza, como "el amor más puro", "qué bonita foto", "me encanta", "sólo las mentes enfermas pueden ver algo sucio, es puro amor", "yo hago lo mismo con mi hija" o "el beso más sincero".

Elena y Lolita, a la que se la ha podido ver durante el verano en TVE con su programa de entrevistas Lolita tiene un plan, que no ha tenido una gran acogida a nivel de audiencias, han pasado sus vacaciones junto a su familia, en Cádiz, compartiendo playa con Rosario y su marido Pedro Lazaga.