La igualdad en materia de sexos no existe en RTVE

La famosa lucha por la igualdad de sexos, que tanto preocupa en todos los estamentos de la vida, parece que está lejos de llevarse a cabo en RTVE, por mucho que su presidente, José Antonio Sánchez, afirmara este jueves en el Senado, dentro de la Comisión Mixta que se encarga de controlar su casa, estar "razonablemente satisfecho" del resultado de su Plan de Igualdad.

Atendiendo a los datos facilitados de 2016 parece que no se ha logrado cumplir ni de lejos el mínimo de objetivos, porque la brecha salarial no sólo no se ha reducido sino que ha crecido, así como la existente de las mujeres en puestos directivos, y eso sin contar con tampoco se ha adelantado mucho ni en la utilización del lenguaje en forma no sexista ni en la en la adopción de códigos de conducta para transmitir el contenido del principio de igualdad, por no decir que tampoco se ha cumplido con el compromiso de la erradicación de los estereotipos de género en su programación.

Y es que no hay que mirar más que a que en el momento de la aprobación del plan la tasa de mujeres en puestos directivos era del 28,5%, y en la actualidad hay un 20,5%, dándose el caso de que en RNE no hay ninguna directora en la actualidad, por mucho que en toda la casa sí haya muchas subdirectoras.

Claro que eso parece que también ocurre en mandos intermedios, donde el número de mujeres ha disminuido un 3% sobre el punto de partida. Desde 2011, el organigrama directivo se ha reducido un 24% para hombres y un 51% en el caso de las mujeres. Por supuesto, esta máxima se mantiene en el tema salarial, ya que las mujeres en RTVE cobran un 8,6% menos de media.

En esa partida de los salarios, en complementos de convenio mujeres y hombres tienen cifras similares, pero en complementos discrecionales las mujeres cobran un 24% por ciento menos. Eso sin tener en cuenta que un 83,'9% de las horas extras las hacen los hombres, frente al 16,1% de horas que hacen las mujeres. Ni siquiera hay paridad es en los viajes de trabajo, y por tanto las dietas percibidas, ya que éstas son repartidas mayoritariamente entre trabajadores varones.

Hasta profesores masculinos

Como se ve, no son muchos en RTVE los que ven estén "razonablemente satisfechos" con estos datos, como opina su presidente, sobre todo porque en resumen ha aumentado la brecha de género en salarios y se ha reducido el número de mujeres en puestos de dirección, pese a que en plantilla hay casi 200 mujeres más que hombres con titulación superior.

Por el contrario, en cuanto al número de horas de formación recibidas por sexo, en 2016 recibieron cursos presenciales 194 hombres y solo 20 mujeres (74,2% - 25,8%), cifras que se reducen un poco si se hace referencia al número total de alumnado/cursos de formación recibidos por sexo, donde un 66,2% es recibido por los hombres y un 33% es recibido por las mujeres, sin contar que el profesorado es mayoritariamente masculino.

En donde todavía se ha avanzado menos en los últimos cinco años es en lo que atañe a las medidas de acción sobre la utilización de un lenguaje no discriminatorio por razón de sexo, ya que no se ha producido ni una sola intervención, siguiendo en la casa con el “portal del trabajador” o el “defensor del espectador”, sin contar con las ofertas de trabajo publicadas con lenguaje sexista, como, por ejemplo, "se buscan azafatas y coordinadores".

Leyes como la Integral contra la Violencia de Género (2004), la de Igualdad entre hombres y mujeres (2007), la Audiovisual (2010), e incluso el propio Mandato Marco de la Corporación RTVE, marcan responsabilidades de la Corporación en relación a sus contenidos que parece que no se han visto reflejadas en los contenidos cotidianos. Según ha denunciado el sindicato UGT, más allá de las campañas específicas en marzo con el Día Internacional de la Mujer y en noviembre por el Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género, no ha habido compromisos de la casa en esta materia el resto de días del año.

Por todo ello, en UGT RTVE ya se han puesto manos a la obra para elaborar un nuevo Plan de Igualdad que comprometa en plazos, y que sea realmente efectivo para cambiar la realidad discriminatoria de las mujeres en la CRTVE, sobre todo teniendo en cuenta que consideran como hecho constatado que una empresa igualitaria es más eficiente y productiva.