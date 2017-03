La Iglesia compara el accidente aéreo de Spanair con una drag queen

"¿Qué día ha sido el más triste de su estancia en Canarias? Hasta ahora siempre respondía: el día del accidente en Barajas del avión que partía hacia Gran Canaria. A partir de hoy diré que estoy viviendo ahora el día más triste de mi estancia en Canarias. Ha triunfado la frivolidad blasfema en la gala Drag del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria". Para el obispo de esa comunidad autónoma, Francisco Cases, es menos grave la muerte de 154 personas, las que fallecieron en el vuelo 5022 de Spanair, que el que un drag salga a un escenario escenificando la muerte de Jesucristo.

La Gala Drag Queen que emitió TVE el pasado lunes, que además tuvo una gran audiencia para La 2, con 785.000 espectadores y un 5,5% de cuota de pantalla, ha conseguido levantar ampollas no sólo en la isla sino entre toda la comunidad cristiana de la Península, y que la propia Corporación tuviera que retirar la transmisión de la misma de su página web, donde aparecía, en su apartado 'A la carta', para que pudieran disfrutar de ella todos los que no la hubieran visto en directo.

Hasta los trabajadores de RTVE han criticado esta decisión, comparando la misma con las que se tomaban otras épocas. Así, desde el sindicato UGT, el mayoritario en la casa, se habla de "un vergonzoso hueco que nos recuerda antiguos tiempos, desde la Inquisición a la prohibición de las fiestas de carnaval que decretó el dictador Francisco Franco".

El triunfo de Drag Sethlas en esa gala, con una escenografía transgresora en la que se caracterizaba como una Virgen y como un Cristo crucificado, ha levantado iras y pasiones, aunque el jurado y el público parecieron ir de la mano durante la misma al otorgarle el primer premio y provocando que la citada Drag Sethlas y el carnaval canario se convirtieran en trending topic mundial.

De momento, el obispo de Canarias ha escrito una carta en la que parece estar compungido no sólo por la gala en sí, sino por la actitud que tuvieron sus feligreses, asegurando que le había producido "profunda tristeza y sentido dolor" al ver "a mi pueblo, miles de personas, cómo coreaban, aplaudían y votaban con los teléfonos".

Sobre todo porque "he recordado como en superpuesto los miles y miles de personas que acompañaron la imagen de nuestra Patrona la Virgen del Pino en su bajada y estancia en la Ciudad y en la subida a su Santuario. Y las procesiones del Santo Cristo de Telde en las que he participado acompañando la imagen del Crucificado y a muchísimos fieles. Y han seguido pasando por mi memoria las procesiones de la Virgen del Carmen y de la Virgen de la Luz de la Isleta, de la Virgen de los Dolores de Schaman, todas ellas proclamadas Fiestas de la Ciudad en Plenos solemnes del Ayuntamiento. Y la imagen del Cristo de la Vera Cruz de San Agustín, Patrono de la Ciudad, procesionando en la Magna el Viernes Santo. Y se me han llenado los ojos de lágrimas".

Francisco Cases incluso precisa en su misiva que ha rezado por ellos, "perdona a mi pueblo, Señor. Perdona a tus hijos, Madre. Perdóname a mí, que debo responder por ellos ante ti. Perdona a tantos como formando parte de la comunidad cristiana no damos el debido testimonio".

Y para que todo el mundo rece con él ha programado una Eucaristía para el próximo viernes, en la Santa Iglesia Catedral, "para dar gracias a Dios por nuestro Salvador y por nuestra Madre; pedir perdón porque el testimonio de nuestras vidas creyentes no es lo suficientemente vigoroso y coherente en la convivencia social; y para pedir fuerza para que la Misericordia que Padre Dios nos manifestó y nos dio con su Hijo Jesús sea siempre la señal de nuestro actuar privado y público".

En el polo opuesto está el sindicato UGT, que no sólo no va a realizar ninguna Misa para contraprogramar aquella, sino que ha pedido que "se depuren responsabilidades", no por ir a esa gala o verla y disfrutar con ella, sino para los responsables de que la casa haya retirado la retransmisión de su web, "que quienes han estado tras esta decisión no sigan ni un minuto más dirigiendo los destinos de RTVE, porque no estamos ya en los tiempos en los que el dictador Franco se permitía prohibir al pueblo la celebración de sus carnavales, aunque algunos intenten devolvernos a tan aciaga época, y estos hechos resultan intolerables para nuestra Democracia".