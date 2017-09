El huracán Irma ha paralizado diez series de TV

No sólo ha devastado las zonas por las que ha pasado con mayor virulencia, destrozando casa, cultivos, vehículos y produciendo muertes, sino que también ha afectado a la industria televisiva, obligando a paralizar nada menos que diez ficciones que se estaban rodando en estos momentos en Estados Unidos.

El huracán Irma, que ahora parece haber cambiado su calificativo por el de 'tormenta tropical', al reducirse su grado de violencia, ha destrozado parte de los sets de rodaje de todas esas producciones, que han tenido que suspender todas las actividades hasta que pasara y, por supuesto, hasta que se hayan arreglado todos los desperfectos causados.

Uno de esos rodajes que ha visto cómo se paraban sus grabaciones ha sido el de una producción de fama internacional como 'The Walking Dead', que ha detenido las grabaciones de su octava temporada por ese motivo.

Según informa Variety, este parón será únicamente de un día en el caso de la serie de AMC, aunque tampoco estaba muy claro ya que el equipo de producción tendrá que evaluar la situación de cara a retomar el ritmo habitual de trabajo en cuanto sea posible.

Como es habitual en 'The Walking Dead', el set de rodaje está situado en Atlanta (Georgia), donde el huracán ha causado auténticos estragos. En las últimas horas, sin embargo, ha sido degradado a categoría de tormenta tropical, lo que invita a pensar que las grabaciones se retomarán pronto.

La ficción apocalíptica en la que los zombies son los grandes protagonistas no ha sido la única afectada por Irma en su paso por Georgia, ya que también han tenido que detener su rodaje producciones como 'Lodge 49' (AMC), 'Kevin (Probably) saves the world' (ABC), 'The Original' (The CW), 'Dinastía' (CBS), 'Valor' (CBS), 'MacGyver' (CBS), 'The Gifted' (FOX), 'Star' (FOX) y 'The Resident' (FOX), nada menos que de seis productoras distintas, siendo Fox la más perjudicada, con tres parones no previstos en otras tantas ficciones.