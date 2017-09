Hugo Silva casi acaba con el mito de los ochenta

Por si algún directivo de Antena 3 todavía no se ha enterado, Me cambio de década (1.253.000 y 8,7%) no interesa a casi nadie. Engañó a unos cuantos en el primer capítulo, pero desde entonces todo ha sido una caída libre que parece que no tiene fin, como demuestra el que este lunes cediera otros 240.000 espectadores y 1,8 puntos de cuota. Hugo Silva y sus compañeros de 'El Ministerio del Tiempo' (1.579.000 y 10,5%), por mucho que Pacino terminara su capítulo yéndose a ver el concierto de David Bowie en el Calderón, estuvieron a punto de acabar con el mito de los ochenta, la década en la que estaba la familia del programa de Arturo Valls (¿pero qué hace un chico como tú en un programa como este?), ya que el capítulo amplió su diferencia con el programa al ganar 24.000 fieles, repitiendo la misma cuota. El que tampoco levanta cabeza es Gran Hermano Revolution. En esta ocasión su resumen (1.201.000 y 6,7%) perdió 576.000 seguidores y 3,5 puntos de cuota. La noche fue un despropósito para Telecinco, pues 'Ella es tu padre' se dejó 315.000 espectadores y 1,8 puntos de cuota en apenas una semana, confirmando que esta ficción tampoco debería tener más temporadas. Claro que para rematar la faena en Mediaset, el movimiento que hizo Cuatro al prime time de los lunes de Héroes, más allá del deber (837.000 y 6,2%), tampoco le salió bien, ya que, pese a mejora en medio punto a En el punto de mira perdió 1,9 puntos con respecto a su última emisión. Sí le funcionó a La Sexta la película 'La ley del más fuerte' (1.308.000 y 10%), 83.000 espectadores y tres décimas más que 'Ironclad' hace siete días.

Los diez espacios con más audiencia del lunes 25 de septiembre:

-El hormiguero 3.0 (Antena 3): 2.676.000 (15,0%).

-Informativos Telecinco 21:00: 2.413.000 (16,0%).

-Telediario 1 (La 1): 2.087.000 (16,8%).

-Telediario 2 (La 1): 2.016.000 (12,6%).

-El intermedio (La Sexta): 1.986.000 (11,4%).

-Antena 3 Noticias 2: 1.870.000 (12,8%).

-'Ella es tu padre' (Tele 5): 1.761.000 (12,6%).

-Informativos Telecinco 15:00: 1.727.000 (14,1%).

-Hora punta (La 1): 1.715.000 (9,5%).

-Pasapalabra (Tele 5): 1.707.000 (15,6%).