"Si hubiera concursado en Got Talent yo misma me hubiera rechazado"

-Lo de repetir como jurado en Got Talent supongo que es por que le gustó la primera experiencia...

-Sí, no solo a mí sino a la productora y a Telecinco, que han querido contar conmigo otra vez.

-¿Qué fue lo que mejor y lo peor para usted de ser jurado en este espacio?

-Lo peor, la incertidumbre de ser jurado, de valorar, y no saber qué era. Lo mejor, que la primera edición fue una gran experiencia y que realmente me enganchó bastante, no pensaba que me iba a gustar tanto opinar.

-¿Es difícil opinar sobre los demás?

-Es difícil porque estamos emitiendo juicios personales que normalmente, al menos yo en mi trabajo, pero me gusta hacerlo con generosidad y alegría.

-¿En esta segunda entrega, va a ser más dura o más indulgente con los concursantes?

-Yo creo que más o menos igual, aunque quizás sí esté algo más seria en esta segunda edición, me he tomado las cosas de forma más seria. Lo que pasa es que como no sabemos nada de los concursantes, y nuestro trabajo es un porcentaje pequeño dentro del programa, hasta que no me vea a mí misma no sé muy bien qué ha pasado. Lo que sí sé es que he hecho cosas que jamás había hecho y tengo muchas ganas de verlo.

-¿Cree realmente que hay talento en la gente que se presenta al programa o que sólo lo hacen por el hecho de salir en TV?

-Hay de todo, y eso es lo bueno de Got Talent. De todas formas, la gente que se presenta sólo para salir en TV, sin un talento aparentemente demostrable, lo que tiene es mucha generosidad, muy buen humor y una muy poca vergüenza, y eso también es importante en el espacio porque si todos fueran súper talentosos y súper serios sería bastante aburrido.

-Si ha visto alguna edición de otro país, que creo que sí, ¿en la española hay más o menos talento que en las de fuera de nuestras fronteras?

-Sí las he visto y yo creo que cualquier actuación, de cualquier Got Talent de cualquier país sería perfectamente intercambiable. Eso sí, en España, por el carácter nuestro, que tiende a la chirigota, hay más risa que en las otras ediciones, y más gente que se toma las cosas menos en serio, y eso es divino.

-¿Le hubiera gustado que en sus comienzos hubiera habido un programa así para poder presentarse a él?

-A lo mejor yo hubiera ido a un Got Talent de este tipo con un monólogo, pero no sé por qué creo que yo misma me hubiera dicho que no, me habría rechazado.

-¿Es más indulgente con los humoristas que con los otros candidatos que se presentan?

-No puedo serlo porque ya por deformación profesional yo cuando sale alguien a hacer reír estoy dividida en dos, por un lado como una parte de telespectadora, como cualquier otra persona, y luego otra de cómo funcionan los mimbres y cómo es la matemática de la comedia, con lo que escabecho la actuación demasiado. Cuando hay alguien que realmente es muy bueno se me olvida la parte técnica de la comedia y si disfruto es que hay talento de verdad.

-Decía hace poco Bertín Osborne que en este país se está perdiendo el sentido del humor...

-¿Eso dice Bertín? Pues no estoy de acuerdo Bertín, lo siento. Más que nunca, y después del nivel de achuchamiento, crítico, político y social que está pasando este país y esta Europa nuestra creo que la gente sigue teniendo muy buen humor y ahora, más que nunca, agradece mucho el humor.

-¿Necesitamos reírnos más?

-Por supuesto, pero esto es consustancial al ser humano y a la hiena.

-¿Usted ya ha vuelto a reír después del mosqueo por tener que dejar El club de la comedia?

-Sí, porque son cosas que pasan. En esta profesión, en la que yo de momento me he llevado muy pocos disgustos, no es que lo esperase pero sabía que alguna vez me tenía que pasar. Ya no estoy disgustada para nada. Además, gracias al disgusto, mire lo que estoy haciendo, Got Talent, que es un trabajo estupendo.

-¿Tiene ya algún otro proyecto televisivo en mente?

-No, de momento estoy con el teatro, con 'Los vecinos de arriba', y con esto y Got Talent voy que chuto.