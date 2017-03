Las hijas de María Teresa Campos se 'forran' gracias a ella

Como de momento el contrato de 'larga duración' de María Teresa Campos no especifica qué programa va a presentar, ni si puede colocar o no a Terelu en el mismo, ésta y su hermana Carmen no tienen otra que intentar sacar dinero por otros medios, y uno de los que más les está reportando beneficios es el de hablar de su progenitora, ya sea en TV o en una revista.

Esto es lo que ha ocurrido esta vez con Semana, que, según cotilleo.es, les ha pagado a Terelu y a Carmen Borrego la bonita cifra de 60.000 euros por contar en sus páginas lo mal que lo está pasando María Teresa, ya sea por el final de ¡Qué tiempo tan feliz! o por la decisión de su pareja sentimental, Bigote Arrocet, de enrolarse en una aventura como la de la próxima edición de Supervivientes, donde nadie se atreve a pronosticar qué contará y qué no.

Las Campos siguen demostrando que se valen por ellas solitas para sacar dinero, sobre todo ahora que Terelu está más que necesitada de él, y por eso quieren aprovechar también el tirón de que la decisión de Edmundo de participar en el reality no ha caído nada bien en su casa.

Esos 60.000 euros le vienen sobre todo muy bien a la citada Terelu, que al parecer tiene una deuda con Hacienda que roza los 200.000 euros y que no sabe cómo pagar, como demuestra el hecho de que ya haya hipotecado hasta en tres ocasiones su vivienda (la primera por 485.000 euros, la segunda por 191.051, y la tercera por otros 130.000 euros, según afirmó la revista Lecturas), por lo que debería casi un millón de euros al banco.

Los 'bolos' televisivos son de momento los únicos ingresos con que cuenta Terelu, al margen de alguna colaboración en El Programa de Ana Rosa, después de haber perdido la otra que tenía, mucho más importante, en el programa de los fines de semana de su madre que se despedirá para siempre este fin de semana.