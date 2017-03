Guerra de pezones en Gran Hermano VIP

De momento no son tan explícitas como Alejandra Castelló, la colaboradora de Hora Punta que salió hace poco en una revista asegurando que "me pone mucho que me muerdan los pezones", pero parece que todas las mujeres que se relacionan con Marco Ferri tienen 'descuidos' que siempre terminan en lo mismo, enseñando un pezón.

Si hace pocas fechas era Alyson Eckmann la que tenía ese desliz y afirmaba que "se me salen los pezones", mientras compartía unas horas de sol en el jardín de la casa con el italiano, ahora ha sido su propia novia, Aylén Milla, la que, se supone que sin querer, ha dejado al aire uno de los suyos, el del pecho que toda España pudo ver.

La novia de Marco Ferri está pasando unos días con su pareja en el hogar de GH VIP 5 y se ha convertido en gran protagonista del programa por este particular topless que, por supuesto, no pasó por alto para las cámaras del programa.

El momento top ocurrió mientras estaba en el vestidor en compañía de otras concursantes de la casa como Emma Ozores, la chica levantó los brazos. Lo que no esperaba es que se le iba a subir la camiseta de forma accidental, dejando su pecho al aire.

El momento apenas duró unos segundos pero fue suficiente para que muchos tuiteros lo comentasen e incluso se pudiesen capturar instantáneas de lo ocurrido. De esta forma, la visitante temporal de 'Gran Hermano VIP' pasa a formar parte del grupo de famosas que sin desearlo han mostrado esa parte de su anatomía frente a las cámaras, como, por ejemplo, sucedió con Lorena Gómez, en Tu cara me suena.

Eso sí, Aylén tendrá que tener otro 'descuido' si quiere seguir compitiendo con Alyson, ya que el día en que los habitantes de la casa celebraban una fiesta, y con la canción de Tutto Durán de música de fondo, un descuido de Alyson Rae Eckmann hizo que la norteamericana mostrara más de la cuenta a las cámaras del programa.

La americana fue a colocarse su vestido negro cuando de repente un tirante se le cayó y dejó su pezón al descubierto. Mientras, su compañero Aless Gibaja le daba la espalda, ajeno al semidesnudo que pasaba justo detrás de él.