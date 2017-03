El Gran Wyoming sigue soñando con Javier Cárdenas

No hay manera, las pesadillas que tiene cada jueves el Gran Wyoming con Javier Cárdenas siguen repitiéndose. Después de una semana en la que Hora Punta no había amenazado en materia de audiencias a El Intermedio, fue llegar este día y volvérsele a aparecer en sueños Javier Cárdenas al presentador de La Sexta. Nada menos que 505.000 espectadores le sacó esta vez el de La 1, en esta ocasión con la presencia de José María Íñigo. Su éxito va unido al de 'Cuéntame cómo pasó', que volvió a liderar la jornada con 163.000 espectadores y 1,3 puntos más de cuota que la semana anterior. También ganaron 161.000 espectadores y 1,8 puntos de cuota Gran Hermano VIP, y 220.000 espectadores y un punto de cuota más la película de Antena 3 'The mechanic' (1.479.000 y 10,6%), con respecto a sus 'Ladrones' de hace siete días. Quien bajó algo esta vez fue El jefe infiltrado (1.247.000 y 7,1%), quien perdió 70.000 fieles y seis décimas de cuota, aunque al menos vio como su gran competencia, las 'Mentes criminales' de Cuatro (946.000 y 5,6%), también se dejaban 74.000 espectadores y tres décimas.

Los diez espacios con más audiencia del jueves 23 de marzo:

-'Cuéntame cómo pasó' (La 1): 3.216.000 (19,8%).

-El hormiguero 3.0 (Antena 3): 3.187.000 (16,7%).

-Informativos Telecinco 21:00: 2.937.000 (17,5%).

-Telediario 2 (La 1): 2.481.000 (14,1%).

-Telediario 1 (La 1): 2.361.000 (18,0%).

-Hora punta (La 1): 2.306.000 (12,0%).

-GH VIP (Tele 5): 2.171.000 (19,7%).

-GH VIP: Express (Tele 5): 2.137.000 (11,2%).

-Pasapalabra (Tele 5): 2.109.000 (15,3%).

-¡Boom! (Antena 3): 1.922.000 (14,0%).