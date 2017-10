El Gran Wyoming se beneficia del independentismo catalán

No sólo a Antonio García Ferreras y sus especiales les está sentando bien la crisis institucional forjada por el independentismo catalán. El Gran Wyoming vio como, después de mucho tiempo, conseguía no sólo liderar su franja horaria sino incluso el día. El Intermedio ganó en una semana 1.295.000 espectadores y 6,7 puntos de cuota para imponerse, por 42.000 espectadores y cuatro décimas de cuota, a El Hormiguero de Pablo Motos, que contaba esta vez con las visitas de Paco León y Alexandra Jiménez. La noche no se puede decir que fuera exitosa para Antena 3, que vio cómo después su especial precisamente sobre lo ocurrido en Cataluña, 'Las heridas del procés' (820.000 fieles y un 9,4%), perdía 837.000 espectadores y dos puntos de cuota de las cifras logradas la semana pasada por 'El incidente', cuyo final no pudieron ver este martes los seguidores de la cadena por culpa del citado reportaje. Tampoco le salió bien el cambio de 'Ella es tu padre' (1.661.000 y 10,3%) a Telecinco, que en su último precedente, en lunes, había tenido 100.000 espectadores y 2,3 puntos más de cuota. El triunfador de la noche, aunque no del día, volvió a ser MasterChef Celebrity, pese a perder 207.000 fieles y 2,1 puntos de cuota. Por el contrario, La línea roja (989.000 y 6,2%) de Jesús Cintora le daba a Cuatro 72.000 espectadores más, aunque con la misma cuota del día del estreno, y la película 'La gran revancha' (866.000 y 6,3%) le hacía perder a La Sexta 185.000 seguidores y un punto de la cuota que tuvo hace siete días 'Tierra del mal'.

Los diez espacios con más audiencia del martes 3 de octubre:

-El intermedio (La Sexta): 2.943.000 (15,7%).

-El hormiguero 3.0 (Antena 3): 2.901.000 (15,3%).

-Telediario 2 (La 1): 2.794.000 (16,1%).

-MasterChef Celebrity (La 1): 2.634.000 (22,3%).

-Informativos Telecinco 21:00: 2.607.000 (16,0%).

-Antena 3 Noticias 2: 2.159.000 (13,1%).

-La Sexta Noticias: Especial: 2.100.000 (13,1%).

-Telediario 1 (La 1): 2.086.000 (15,5%).

-Antena 3 Noticias 1: 1.915.000 (14,2%).

-Informativos Telecinco 15:00: 1.861.000 (13,8%).