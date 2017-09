"En Gran Hermano, Sofía me hizo 200 pajas de esas lentas antes de follar"

Apenas a unas horas ya de que Gran Hermano Revolution vea la luz y abra sus puetas la casa de Guadalix de la Sierra, dos de los inquilinos más polémicos que han pasado por ella, Sofía Suescun y Suso, que tuvieron sus más y sus menos tanto dentro como fuera de ella, han decidido reconciliarse por unas horas para posar desnudos para Primera Línea.

Y no sólo para eso, ya que la pareja, que es la protagonista este lunes de la portada de la nueva edición de la revista, asegura que no pudieron contenerse y que han vuelto a hacer el amor como lo hicieron ya en el reality, donde ella pareció estar sorprendida por el tamaño del miembro de su compañero, "cuando se la toqué en Gran Hermano me asusté. Nunca he flipado tanto, es el rabo más grande que he visto. Es un festival, tiene mucha carne".

Suso incluso sabe el tamaño, "mide 23 cm., me la he medido", y presume de que siempre ha sido así, "al nacer los doctores le dijeron a mi madre que no era normal que la tuviera tan grande". Quizás por eso afirma que "suelo follar cada semana con tres diferentes, aunque ha habido semanas que me he trincado a siete diferentes. No me canso de follar".

El actual colaborador de Sálvame recuerda de su paso por el reality que "Sofía me hizo 200 pajas de esas lentas antes de follar por debajo de la manta. Siempre que estábamos tapados con la manta ella tenía su mano en mi polla", aunque ella puntualiza que ""pero no las acababa", al tiempo que señala que "al día siguiente de entrar en el reality ya estábamos debajo de las mantas haciendo historias".

Ahora, para el reportaje, Suso confiesa que "después de dos años sin vernos en cuanto me vio en el hotel me pidió que la hiciera el amor. Yo quería follar, ponerla a cuatro patas , así que no la pude dar todo lo que me pidió". Y eso que, según él, su idea no era la de hacer nada, "pero cuando la vi en tanga pensé, Dios, qué culo, me la cargo. Si hubiese dormido desnuda no hubiera pasado nada, me encantan los tangas".

Por su parte, Sofía le confiesa a Torito que "se me hacía raro pensar que voy a hacer algo con un hombre después de tanto tiempo. Pensé, si Suso no quiere hacer nada lo violo. Hacía años que me quería liar con Suso y no había podido porque yo tenía novio, pero todo llega". Para ella, "que Hugo me haya puesto los cuernos es lo mejor que me ha podido pasar. Fue mejor el polvo que pegamos ayer que los de Gran Hermano, y sí, me acordaba de sus dimensiones, un podo disparatadas, pero no de su tacto".