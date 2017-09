Un 'gran hermano' comercializa su propio semen

Hasta ahora se habían limitado a intentar hacerse más ricos, a aprovechar la ola buena de la popularidad obtenida con su paso por el programa, apareciendo en otros espacios televisivos o incluso en bolos discotequeros pero ningún participante de Gran Hermano había tenido una ocurrencia como la de Miguel Vilas.

El particular concursante de la decimoséptima edición del programa de Telecinco llevaba ya algún tiempo anunciando en sus redes sociales una sorpresa a sus seguidores y está no ha sido otra que la de sacar a la venta un perfume llamado "Semen", hecho con su propio fluido corporal.

Miguel Vilas ha realizado un anuncio, no muy apropiado para menores de edad, donde aparece junto a Markus, concursante de ¿Quién quiere casarse con mi hijo?, el programa por el que pronto volverá a apostar Cuatro, en el que se puede ver como "extraen" la esencia principal del nuevo perfume de Vilas.

Según explica la información del propio producto, "'Semen' es una fragancia llena de vida, provocación y sensualidad gracias a sus exclusivos componentes como el propio semen de Miguel (27% extraído de la primera cosecha) y feromonas humanas utilizadas en la alta perfumería".

A falta de ver cómo funcionan las ventas, las primeras reacciones en las redes sociales no han sido muy favorables, con comentarios como "ya me jodería tener que llamar así la atención para no caer en el olvido, ya me jodería", aunque también hay gente que lo ha defendido, afirmando que "¿Perdona? ¿Y tú quien eres? Si no te gusta, ¿por qué lo sigues? Ooo, es que te gusta y no puede, ¡vete a joder a otra parte! ¡Envidioso!".