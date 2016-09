Gran Hermano arranca esta noche con Jorge Javier Vázquez como presentador

Este jueves comienza una nueva edición de 'Gran Hermano', la número 17, en la que también habrá 17 nuevos participantes, elegidos hace pocos días entre los 40 finalistas que quedaron después de un filtrado de 13.000 candidatos. Como novedad principal, el 'reality' contará con un nuevo presentador, Jorge Javier Vázquez, que será el sustituto de la mítica Mercedes Milá. La periodista acudirá en calidad de invitada para despedirse después de los 16 años en los que ha estado al frente del exitoso formato televisivo.



Los buenos resultados de 'Límite 48 Horas' en la pasada edición han animado al canal a renovar la segunda noche de análisis del programa a cargo de Jordi González, con Lara Álvarez como encargada de hacer las conexiones con el control de la casa de Guadalix de la Sierra.

Jordi delante del nuevo y colorido logo #GHMomentazos #GH17 Una foto publicada por Gran Hermano (@ghoficial) el 7 de Sep de 2016 a la(s) 4:09 PDT





Según datos aportados por la cadena, el 52% de los interesados en concursar eran mujeres, frente al 48% de los hombres; casi la mitad tienen entre 18 y 35 años y un 86% se encuentran en estos momentos sin pareja. Parte de los seleccionados fueron algunas de las 1.546 personas que se subieron a la 'Caravana GH' y un 34% ha cursado estudios superiores.



"No puedo tener más ganas. Porque este programa siempre sorprende y el casting es espectacular", aseguraba Álvarez sobre sus sensaciones a 24 horas de abrirse las puertas de la casa. Por su parte, el conductor catalán Jordi González subrayaba lo complicado del Debate dominical, debido al enorme contenido que tienen que sintetizar en tres horas de emisión en directo.



"Estaba reflexionando esta mañana en la ducha sobre por qué me gusta hacer televisión y es por lo imprevisible que es todo y, de repente, llega algo que no esperaba", señalaba Jorge Javier. "No tengo miedo, igual por inconsciencia. Es un gran formato y creo que le queda mucho", recalcaba.



La casa contará con 100 posiciones de cámara, cubiertas por cámaras robotizadas, fijas y de estudio. Habrá 75 micrófonos de ambiente e inalámbricos, distribuidos por toda la estancia, que evitarán que se escape cualquier sonido o conversación. Además, 'Divinity', que mantendrá su resumen diario en 'prime time' con la última hora de la convivencia, y Cazamariposas, seguirán muy de cerca cada uno de los movimientos de los concursantes.





La gran novedad tecnológica se refiere a la mezcla de realidad virtual y realidad aumentada, que por primera vez se utilizará en un 'reality' de estas características. La gala de hoy arrancará con un vídeo en el que aparece Alberto García, un chico que lleva desde el año 2000 intentando entrar en GH pero nunca lo consigue.