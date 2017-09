La ganadora de Gran Hermano 16 se acostó con el novio de Gloria Camila

En los últimos meses sólo se había sabido de ella gracias a las redes sociales, donde había colgado alguna imagen suya muy ligerita de ropa para animar al personal durante el verano, pero parece que, a punto de finalizar éste, ahora ha querido no sólo ha querido desnudarse por fuera sino también por dentro en Primera Línea, donde ha hecho confesiones muy íntimas vinculadas al terreno sexual.

Sofía Suescun ha precisado que "cuando estoy soltera lo doy todo", y reconocido por tanto que "he estado con muchos tíos, con más de 50". Lo llamativo es que algunos de esos hombres no son personajes anónimos, como ha ocurrido en el caso del novio de Gloria Camila y del cantante Álex Casademunt.

Del primero dice que "me lo tiré varias veces hace tres años", y que por ello la hija de Ortega Cano nunca la ha perdonado, y por eso "me vetó para que no pudiera ir este año a Supervivientes. Hubiese tenido que ir para romper ese matrimonio de mierda". Según ella, Gloria Camila "es acomplejada y celosa compulsiva, sabe que Kiko sólo está enamorado de su pasta y fama, de ahí viene su miedo hacia mí. Ese chico tiene debilidad por mí".

La ganadora de Gran Hermano 16 asegura que "cuando ella entró en el reality se encargó de borrar todos los tuits que había escrito en mi contra cuando yo estaba en el reality se gastó casi toda su herencia en echarme del programa".

De aquella relación con Kiko recuerda que "me gustó cómo me besaba y cómo me iba comiendo poco a poco, me encanta y me pone mucho", así como que "su rabo, más que grande, es el más perfecto que he visto". Hasta ha llegado a compararla con la de su reciente novio, "Hugo la tiene pequeñísima. No es un micropene pero está al límite".

Respecto a Álex Casademunt señala que " telilla con ese. Chinga muy bien, se notaba que era mayor y que sabía del tema. Es de diez en la cama, aunque no la tiene muy grande, normalita".

Pese a tener tantas relaciones, Sofía puntualiza que "chingaba más antes de ser famosa y rica", y quizás por eso no olvida los tiempos pasados, "me vine a vivir unos mese a Madrid con una amiga y ¡vaya tela la lista que llevaba!. Me han escrito una lista infinita de futbolistas babosos del Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona".

El reportaje de Primera Línea lo comparte con Suso, su compañero inseparable en la casa de Guadalix, del que dice que "no le gustan esa clase de chicas con tetas y culo de plástico como Ylenia, que es la que más me ha decepcionado de la gente de TV y que tuvo celos de mí cuando Suso dijo que yo besaba mejor que ella". De éste afirma que "folla ahora mejor que antes de Gran Hermano, cuando no se comía una rosca".

Respecto a sus gustos en la cama, la navarra comenta que "a mi me gusta estar encima porque es la única manera que me corro sin tener que tocarme el chochete", y reconoce que "muchos hombres que tienen mucho poder monetario se han puesto en contacto conmigo. No me han dicho "me la comes y te doy 30.000". No me han tratado como a una puta, porque no lo soy, pero a estos chicos con tanta pasta les gusta rodearse de chicas guapas como yo".