El futuro de RTVE, según sus trabajadores

Lo que no han hecho los políticos en los últimos quince meses, elaborar el nuevo Mandato Marco para RTVE, lo han intentado hacer los propios trabajadores de la Corporación. En concreto los del sindicato UGT, el mayoritario en la casa, que han elaborado un Plan Estratégico para la misma en el que lo que prima sobre todo es la transparencia.

En él se busca "una definición de qué somos y qué debemos ser, reforzando el servicio público RTVE, aumentando nuestra presencia en el mercado nacional y desarrollando nuestra empresa plenamente a nivel global", y se sostiene que "es necesario un aumento de la producción y presencia a nivel local, y que el camino para ganar competitividad es que nuestros productos y contenidos puedan ser consumidos en todo el mundo, lo que nos obligará a repensar la estrategia de acercamiento al mercado internacional".

Como explica a este periódico Miguel Ángel Curieses, secretario general de UGT en RTVE, "es el momento de que llegue el cambio a la casa y los políticos deben hacerse la foto, demostrar si quieren más de lo mismo o una televisión y radio públicas transparentes".

Esa transparencia llegaría a través del portal, con acceso desde www.rtve.es, que el sindicato propone crear para impulsarla en todos los procesos, y que permitiría además el acceso de la ciudadanía a las cuentas de la Corporación, a los salarios de los miembros de la dirección y a los contratos, "especialmente los referentes a la externalización de servicios", la tan manida y criticada producción externa.

Políticos, dinero y publicidad

La intervención que requieren a los diputados, para elaborar cuanto antes ese nuevo Mandato Marco, es la que el Plan Estratégico elaborado por UGT quiere minimizar en lo que concierne al Consejo de Administración de RTVE, "la politización" especialmente sus informativos, para ofrecer informaciones veraces y objetivas, con programas específicos que permitan abordar los temas en profundidad".

Para ello pone como ejemplo a seguir la televisión pública alemana ZDF, que tras una resolución del Tribunal Constitucional de su país, redujo el número de representantes políticos en el máximo órgano a una tercera parte. En aquel país, las dos terceras partes restantes las componen, entre otros, representantes de la sociedad, de las distintas religiones, portavoces de los agentes sociales y organizaciones ecologistas.

Los sindicatos recurren a otro país, Inglaterra, para proponer cómo debería ser la elección del director general. Toman como ejemplo para ello la BBC y postulan porque sea un profesional "de reconocido prestigio" el que presente un proyecto Plan Estratégico propio para la Corporación y que se le elija por medio de una comisión.

Ese mismo canal les sirve de referencia para solicitar en su plan la puesta en marcha de un nuevo canal internacional porque, como puntualiza Curieses, " la BBC World tiene un canal propio y con redacción propia". Eso conllevaría el crear una redacción paralela, porque, como afirma el secretario general de UGT, "en RTVE no hay que recortar plantilla, sino aumentarla".

Otra cosa que habría que aumentar sería el presupuesto para la casa, que, según esos trabajadores, debería pasar de los 972 millones de este año a un mínimo de 1.200 millones de euros, que dicen debería recibir anualmente la casa, y actualización en base al IPC, para una adecuada planificación estratégica. Un mínimo del 60% del presupuesto tendría que estar garantizado por el Gobierno, y el 40% restante se obtendría según la actual Ley de Financiación.

Para compensar la supresión de estos ingresos RTVE tendría que poder acceder al mercado publicitario con limitaciones semejantes a las del modelo francés de financiación: Con emisiones nacionales, sin publicidad entre las 20.00 y las 6.00 horas, con patrocinio de amplio espectro, inclusión de publicidad hasta 5 minutos por hora, inserción publicitaria en www.rtve.es, inclusión publicitaria local, por cada territorio, en los canales internacionales y hasta con la creación de un servicio de pago por subscripción, fuera del territorio nacional, para el visionado de canales y contenidos.

Y todo ello sin renunciar a la audiencia porque estiman que "para ganar competitividad no basta con ajustar los costes, hay que crear valor. No hay servicio público sin público, y ser la primera opción en información y entretenimiento es algo a lo que no podemos renunciar".