Frank Cuesta cree que "no hay justicia en este puto mundo"

Lo que hace justo un año parecían buenas noticias, al reabrir el caso de su exmujer el Tribunal Supremo de Tailandia por la presión ejercida por los usuarios de las redes sociales, ha terminado siendo una nueva decepción para Frank Cuesta, ya que se ha rechazado el recurso y Yuyee tendrá que cumplir 15 años y tres meses de cárcel.

El aventurero y herpetólogo, defensor de los animales y la naturaleza, ha mostrado por ello su tremenda decepción en Twitter, afirmando que "la vida de mis hijos y la suya, destrozada. No hay justicia en este puto mundo". Según él, todo apunta a una vendetta hacía él de grupos afectados por la acción del aventurero de Discovery en su defensa de las especies de animales protegidas.

Hay que recordar que este caso comenzó en noviembre de 2012, cuando Yuyee fue detenida en el aeropuerto de Don Mueang, situada al norte de Bangkok, por tener entre las pertenencias de su equipaje 5 miligramos de cocaína. En ese momento comenzó todo un infierno para ella y para su familia.

El juicio tuvo lugar dos años después, en la capital de Tailandia, y la sentencia obligaba a la mujer de Frank Cuesta a ingresar en prisión durante 15 años, y a pagar una multa de más de 45.000 euros. A partir de ahí, el presentador manifestó de todas las maneras habidas y por haber que su mujer era inocente y que todo se trataba de una artimaña organizada por los enemigos que tenían en el país asiático.

El protagonista de 'Wild Frank' ha afirmado en varias ocasiones que la labor que realizan él y Yuyee salvando a animales salvajes de las manos de cazadores furtivos no es bien vista en Tailandia, y precisaba en su perfil de Facebook que "no consigo entender cómo mantienen en la cárcel a una madre, sabiendo que ni es traficante de drogas, ni consumidora... Sabiendo que sus hijos han estado 5 semanas solos y pronto tendrán que quedarse solos otra vez. Repito, esto no es culpa de un país ni de su gente... Como en todos los sitios... Hay manzanas podridas".

El leonés no ha parado ni un solo minuto de informar en sus redes sociales la delicada situación en la que se encontraba Yuyee, y hasta escribió una carta al Rey de España pidiéndole ayuda para la madre de sus hijos. Cuando en enero de 2016 recibió la esperada notica de que el caso sería reabierto, las esperanzas se despertaron y comenzó una nueva etapa mucho más ilusionado por la posibilidad de que su esposa saliese de ese calvario.