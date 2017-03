Forocoches decide el ganador de Got Talent

A este paso no va a haber reality o concurso de Telecinco en el que el ganador no esté envuelto en la polémica. Después de casos incluso de supuestos 'tongos' en distintos formatos de Gran Hermano, ahora es Got Talent el que está en el ojo del huracán por la decisión de la cadena de permitir, por vez primera en este tipo de espacios, que los telespectadores pudieran votar a través de su web, de manera gratuita

Esa decisión dio un ganador inesperado como Antonio 'El Tekila', un bailarín-contorsionista de rockabilly con un curioso espectáculo sobre el escenario pero que, por ejemplo, no había gustado nada a dos miembros del jurado como Risto Mejide y Edurne, que ya en la semifinal dijeron que no era un número digno, pese a que Eva Hache y Jorge Javier Vázquez sí le apoyasen.

En la final de este martes, el propio Risto se anticipó a los votos de los espectadores y se fue del plató diciéndole a Santi Millán: "No quiero aplaudir esa payasada, sea quién sea que lo haya votado". Y es que quien más votó fue el foro Forocoches, que ya impulsó en su día a John Cobra hasta la candidatura de España en Eurovisión, a través de varios hilos como este (con más de 2.000 mensajes) en el que explicaban que tenían la posibilidad de "trollear" las votaciones a través de la web de Telecinco.

El 'John Cobra V2.0'

Aunque no tiene por qué ser la razón única, el apoyo de Forocoches parece haber supuesto un importante factor diferencial para decantar la balanza a favor de 'El Tekila', y desde esa página sus miembros se felicitan por haber conseguido alzarle hasta la victoria, realizando incluso un resumen para todos los miembros que no se hubieran enterado, mientras entre las respuestas de los usuarios reinan las risas y las felicitaciones por haberlo logrado. Uno de ellos hasta recordó su otro 'trofeo' televisivo, "ahora es cuando me doy cuenta que esto ha sido un John Cobra V2.0".

Entre las razones que esgrimen para este 'troleo se apunta al programa, explicando que igual que ellos se rieron de un freak, ahora Forocoches se ha reído de ellos dando a ese freak el gran premio final y la victoria: "Merecido por como le trató Risto durante todo el programa, sobre todo por la pinta de buenazo que tiene el tío".

Ante estos comentarios Telecinco ha decidido investigar lo sucedido y el supuesto fallo en el script de votación de su página denunciado por un telespectador, ya que aunque al votar el máximo de veces (5) la página hacía desaparecer el botón de votar, al parecer no se inhabilitó el script que había detrás de dicho botón, por lo que modificando el código desde el propio navegador se podía poner la página a votar en automático. Un sólo usuario hasta alardeó de haber dado más de 30.000 votos usando ese método".

Ante esa noticia, Risto Mejide no sólo se ha hecho eco de la misma en su cuenta de Twitter, " un usuario votando más de 30.000 veces, votos masivos desde un PC", sino que ha pedido "que se impugne el resultado".

Por su parte, desde la productora se apunta que "lo único que podemos hacer como programa es respetar el voto de la audiencia. Si dicen que un aspirante es el más votado, ese es el ganador. Nos llegan unos datos, como en cualquier programa y en cualquier concurso, y el primero que nos llega con mayor porcentaje es el ganador". Eso sí, precisa que "la cadena tendrá sus mecanismos para identificar este tipo de cosas y sus herramientas de protección para evitar cosas así".