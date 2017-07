La forma de meterse en la piscina de Kiko Rivera se hace viral

Cuando no es por una cosa es por otra, pero el caso es que rara es la semana en la que Kiko Rivera no es fenómeno de atención en las redes sociales. Eso sí, no siempre sale bien parado de las mismas, como ha ocurrido en esta ocasión con su peculiar cuando menos forma de meterse en una piscina.

El cachondeo ha sido generalizado con el vídeo que ha colgado el hijo de Isabel Pantoja en Instagram que lleva días siendo objeto de burla en las redes sociales, donde, como suele ser habitual, se han hecho numerosos memes con su 'hazaña'.

En las imágenes se puede ver al Dj lanzándose a una piscina, sobre un flotador gigante con forma de flamenco, con el que ironiza su cuñado en el texto, "el gordito se pone flamenco".

El gordito relleno de pone flamenco 😂😂😂😂💣💣💣💣 Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko) el 3 de Jul de 2017 a la(s) 6:41 PDT

El autor de temas autor de temas como 'Sano juicio' y 'Quítate el top' está sin embargo disfrutando del montaje ya que consiguió nada menos que 300.000 reproducciones el primer día de su emisión.

El llamativo flotador al que se lanza Rivera y la forma en la que lo hace han servido para que muchos usuarios usaran el fotograma del salto para hacer un sinfín de bromas.