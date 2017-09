Feliciano López sustituye a Alba Carrillo por una actriz de 'Águila Roja'

Después del pertinente 'luto' de un año, que parece haberla guardado, aunque no hubo finada en este caso, Feliciano López ha debido pensar que ya era suficiente. Por ese motivo, o quizás para demostrar a su ex que de esa acusación que ésta le lanzó de 'mariquita' nada de nada, el tenista parece haber encontrado la sustituta ideal para Alba Carrillo.

Justo un año después de ponerle punto y final a su matrimonio con la que parece va a ser nueva colaboradora de Sálvame, Feliciano vuelve a estar ilusionado en el terreno sentimental gracias a una joven modelo de Canarias que se llama Elena Valencia y que es muy activa en redes sociales.

Como si de Don Hilarión se tratara, aunque no a la vez, el tenista ha cambiado a una rubia por una morena. De momento, su amistad les ha servido para salir a cenar y disfrutar de una sesión golfa de cine en Madrid, en la que demostró que mantiene una amistad muy especial con esta joven modelo canaria, según han mostrado las fotografías que les han sacado juntos.

La chica no es una perfecta desconocida ni para los fieles a las revistas y programas del corazón, ya que antes que con Feliciano tuvo una relación con un ex jugador del Real Madrid, Achraf Lazaar, con el que comenzó su noviazgo tras romper con un conocido empresario, ni tampoco para los telespectadores, ya que tuvo una intervención en la serie de TVE 'Águila Roja'.

Elena Valencia Villegas fue Miss Madrid y participó en el certamen de Miss España en el año 2007. Es la pequeña de tres hermanos y su primera aparición televisiva fue en un concurso de María Teresa Campos, donde ganó un premio tal y como contó ella misma en una entrevista con la publicación Pozuelo In en abril de 2016: "Me gustaría desarrollar mi faceta de actriz o incluso de presentadora porque desde niña me gustaba mucho, pero a veces me he puesto yo misma mis propias barreras".

Apasionada del deporte y del baile, porque "desde pequeña he bailado flamenco y ballet pero también bailes de salón: merengue, salsa... Luego aprendí danza del vientre con mis hermanas. Al fin y al cabo me gustan todos los bailes, incluido el latino", seguramente aquella aparición televisiva no sea la última, sobre todo si sigue saliendo con Feliciano López.