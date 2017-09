Federico Jiménez Losantos tacha de "cobarde" a Jorge Javier Vázquez

Vaya miércoles que le están dando a Jorge Javier Vázquez. Si no había tenido bastante con las flojas audiencias de Gran Hermano, que se estrenó con los peores datos de su historia, por debajo de los dos millones de espectadores por vez primera, y superado con claridad por MasterChef Celebrity, un periodista le ha atizado también por su respuesta a si referéndum catalán sí o no.

Y todo porque el presentador de Telecinco ha dado su opinión sobre el mismo en el blog semanal que escribe cada semana para una revista del corazón. En ella, como catalán que es, ha hecho referencia al plebiscito convocado por los separatistas, y ha afirmado que "yo opto porque haya referéndum".

A uno al que no le ha hecho gracia esta postura ha sido a Federico Jiménez Losantos, que le ha tachado en la Crónica Rosa de su programa de radio de "cobarde", y ha llegado a recordar que Jorge Javier "es un charnego de Badalona". Con ese término se conoce a todas aquellas personas que han emigrado a Cataluña procedentes de una región española de habla no catalana

Hay que recordar que esta no es la primera vez sin embargo que el presentador de Mediaset se moja con este asunto, ya que dentro del propio grupo en el programa Planeta Calleja su conductor quiso saber su opinión sobre las aspiraciones independentistas del presidente catalán Puigdemont. Jesús Calleja le preguntó "¿cómo ves tú la movida catalana?", cuando le tuvo como invitado en su espacio y mientras estaban frente al mar de las remotas islas Marquesas. y el también responsable de Sálvame le conestó: "Pues con agotamiento".

En aquel entonces, Jorge Javier añadió que "lo que no podemos es tener miedo a expresar nuestras ideas. Me gustaría que hubiera un referéndum y votaría no a la independencia".