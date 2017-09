Los famosos de la TV se posicionan sobre el referéndum catalán

Faltaría más. Con lo que les gusta opinar a la mayoría de ellos y ellas en todas las cuestiones, parecía extraño que los rostros más famosos de la televisión no se posicionaran, a favor o en contra, sobre el referéndum catalán que pretende llevar a cabo la Generalitat el próximo 1 de octubre. Las opiniones, eso sí, son para todos los gustos, y lo mismo lo hacen en directo en algún programa o a través de las redes sociales.

En el primero de los casos habría que ubicar a Andreu Buenafuente, que en su monólogo de Late Motiv afirmó que "creo que hemos llegado hasta aquí por no escuchar, por no hablar y por no respetar por los dos lados. Unos quieren votar, los otros le llaman ilegales, los otros no se dan por aludidos y así estamos. No se hablan, no se entienden, se castigan, y todos sufrimos. Y así estamos".

En su alegato por las negociaciones, que fue respaldado en las redes sociales por otro televisivo como Risto Mejide, pese a que éste mantuvo con el showman una reciente discusión pública, señaló que "con detenciones, prohibiciones y registros buen ambiente, a ver, no generas". Buenafuente se resiste a que esa sea la dinámica, "me niego a pensar que esto no tenga solución, como pretenden hacernos ver. Es imposible, la tiene. Sólo hay que poner ganas, quitar fuerza y poner política, política, una palabra que está muy mal últimamente", y puntualizó que "el problema de esto de la democracia es que cada uno la ve, y la interpreta, como le interesa".

Curiosamente, su mujer, la humorista Silvia Abril, que ahora está haciendo sus pinitos como cocinera en MasterChef Celebrity, ha destacado que está "flipando" con el tema del referéndum, pero confesó que "yo quiero que la gente vote, que la gente decida. Ya está". Después de confirmar que es buena amiga de Ada Colau (la alcaldesa de Barcelona fue la que la casó con Buenafuente este verano), dijo que lo que no tiene es miedo alguno de lo que pueda pasar en Cataluña, "con el miedo no se puede vivir".

Hasta futbolistas involucrados

Por su parte, Juanma Castaño, presentador de los deportes de Cuatro y de El partidazo de COPE, hizo en este espacio un alegato a favor de la labor de la Guardia Civil a raíz de un tuit publicado por Mikel San José, jugador del Athletic de Bilbao, en el que decía "un colegio se derrumba en Mexico, la guardia civil a lo suyo en Catalunya y además hemos perdido.Aún así me voy feliz a la cama". Las palabras del presentador salpicaron también a Gerard Piqué, que horas antes había reclamado a la Benemérita por la lamentable petición de Intereconomía de "bombardear Barcelona", y subrayó que "ya está bien de echar mierda sobre la Guardia Civil. A ver si ahora de lo que pasa en Cataluña los últimos años lo tienen ellos".

El profesional de Cuatro aseguró estar harto de ese linchamiento e indicó que "lo que está pasando con la Guardia Civil es algo que me tiene quemado. El 'pim pam pum' que se está haciendo con comentarios graciosos, y ya desde el lado de gente como Piqué y Mikel San José. La Guardia Civil está haciendo lo que le dicen los jueces que hagan, están trabajando por lo que ellos ganan en un minuto, los guardias civiles lo ganan en un mes".

No contento con eso añadió que "se están partiendo la cara y aguantando que les digan de todo, por un sueldo que, insisto que es de mil y pico euros al mes. Pero luego cuando se pierde un montañero queremos que vaya la Guardia Civil. Y cuando un barco de pescadores que las está pasando putas en el Cantábrico queremos que vaya la Guardia Civil a salvarles. Y cuando salimos y volvemos de vacaciones queremos que esté la Guardia Civil para organizar el tráfico".

En una revista, en concreto en su blog en Lecturas, es donde Jorge Javier Vázquez ha proclamado que "yo opto porque haya referéndum y salga el 'no". El presentador de Gran Hermano y de Sálvame, natural de Badalona, pidió eso sí "que nos saquen pronto de este estado de sopor en el que de una manera muy premeditada nos han metido". Sus palabras hicieron que Federico Jiménez Losantos le tachara de "cobarde".

Mucho más antiguas son las palabras sobre el tema de la presentadora Mercedes Milá, que se pronunció sobre el mismo en el desaparecido programa de Telecinco Hable con ellas, donde explicó que ella diría "no" a la independencia de Cataluña. Eso sí, en su opinión buena parte de culpa la tienen los políticos, que habrían llevado la situación al punto en el que está, alimentando "un monstruo innecesariamente".

Más o menos lo mismo es lo que piensa el otrora presentador de Crónicas marcianas y ahora colaborador de Al rojo vivo Javier Sardá, que es partidario del NO a la independencia y, sobre todo, contrario al procés del modo en que lo ha planteado el gobierno catalán. No es un talibán españolista pero estaría más cercano a los postulados federalistas del PSC.

Otro partidario del 'No' es Javier Cárdenas, excompañero de Sardá y actual presentador de Hora Punta en La 1 de TVE, que está convencido de que la mayoría de los catalanes no están a favor de la independencia, basándose en la baja participación de las consultas que se han organizado.

Por último, Jordi Évole, presentador de Salvados en La Sexta, escribió en su columna en El Periódico que se muestra "a favor de un referéndum vinculante, acordado entre los del 'sí' y los del 'no', con debates televisados, para llegar a un resultado que, sea cual sea, todos aceptemos". Según él, "esas condiciones no se cumplirán el 1 de octubre", por lo que estima que la consulta "tendrá un resultado engañoso, porque una parte representativa de la población catalana no se siente llamada a las urnas en esas condiciones".