Los famosos de la TV, avergonzados de lo ocurrido en Cataluña

Como era de esperar, muchos de los rostros populares de la televisión quisieron compartir con sus seguidores en las redes sociales lo que estaban sintiendo al ver el transcurrir de la jornada sobre el ilegal referéndum llevado a cabo este domingo en Cataluña. Casi todos ellos mostraron su rechazo a las imágenes vistas a través de las televisiones o en directo mismo, como la 'triunfita' Beth, que fue una de las que, como catalana que es, votó y se fotografió haciéndolo en Instagram.

En los comentarios se mostraba sobre todo la tristeza y desolación de ver el bochornoso espectáculo que se estaba viviendo con los enfrentamientos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que la mayoría achacaba al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por intentar acabar con esa jornada electoral usando la violencia

Actores, presentadores, periodistas y otros muchos personajes de televisión mostraron su apoyo al pueblo catalán, dejando de lado ideologías y criticando en general la labor de los políticos que han hecho que se llegara a este punto.

Así, la presentadora Nuria Roca afirmaba en Twitter, que "algunos encantados y la mayoría jodida... Qué pena, qué fracaso... vergonya!", mientras que el director de cine Santiago Segura indicaba "con el corazón en un puño por lo que pasa hoy en Cataluña. No creo que los políticos de ambos bandos puedan sentirse orgullosos de su gestión".

El actor Paco León, el recordado Luisma de 'Aída', lo resumía todo en dos palabras, "¡Qué vergüenza!", y Natalia Ferviú, la colaboradora del programa Cámbiame de Telecinco, se alargaba un poco más, "y hoy ¿dónde están los influencers? Está muy bien que promocionemos zapatillas y relojes pero hoy nos toca promover la paz".

Entre los presentadores también había repulsa a lo vivido en Cataluña, y así el de Salvados, Jordi Évole, afirma que "los que idearon este plan para evitar el referéndum, igual no saben que lo que han provocado es que hoy Cataluña se vaya definitivamente", al tiempo que el de El Chiringuito de Jugones, Josep Pedrerol, precisaba que "hoy no gana nadie. Hoy perdemos TODOS", y la de Más vale tarde, en La Sexta, Mamen Mendizábal, insistía en su chasco, "hoy siento vergüenza".

Los más duros

Dos de los más duros fueron dos colaboradores, por un lado el de El intermedio Dani Mateo, que aseguraba que "la situación es absurda y punto. Y la culpa de esta situación la tienen Rajoy y Puigdemont que no han sabido impedirla", y por otro el humorista de la Cadena Ser David Broncano, que puntualizaba que "hemos hecho mil chistes amables con Rajoy, pero ya vale: es un puto inepto, un cobarde mentiroso y ha provocado un desastre". Una tercera, la de Sálvame Laura Fa, se preguntaba si "¿a nadie se le cae la cara de vergüenza? ?En serio que estamos en el puto siglo XXI?".

Más esperada fue la reacción de toda una independentista confesa como Karmele Marchante, que tenía claro quién era el enemigo, "las fuerzas de Rajoy cargando contra la Ciudadanía !!!!!!!Estado de Excepción. Fuera la opresión", y Samanta Villar se unía a su causa, "las imágenes de porras y balas de goma darán la vuelta al mundo. El gobierno pierde la batalla mediática, sin frenar el #Referendum". La catalana Noemí Galera, a la que pronto se la podrá ver de nuevo con Operación Triunfo, lo tenía claro, "Rajoy dimisión".

Duras también se mostraban dos colaboradoras del programa de La Sexta Zapeando. Por un lado, Cristina Pedroche indicaba que "hoy han pasado cosas muy tristes que no debían haber pasado. La violencia nunca es la solución", y por otro Ana Morgade escribía "a mi lado, escucho: la culpa la tienen los que van a votar por incitar a la violencia! Miro el reloj por si he viajado en el tiempo. Y no...".

Intentando calmar los ánimos se mostraba la presentadora de Espejo Público Susanna Griso, que pedía "proporcionallidad", mientras el presentador de Pasapalabra, Christian Gálvez, se confesaba abatido, "hoy Catalunya duele. Siento mucha tristeza. Nos hemos roto por fuera y por dentro". De su misma opinión era la conductora de Viva la vida en Telecinco, Toñi Moreno, para la que "hoy no va a ganar nadie. Tardaremos mucho tiempo en cicatrizar las heridas".

En plan filosófico, el ex coach de La Voz, el cantante Alejandro Sanz, afirmaba "uiero a dos tierras que chillan, quiero a dos partes de un alma. Quiero que quiero quereros. y quiero tener esperanza", y Risto Mejide, el conductor de All you need is love, dejaba una pregunta en el aire, "a ver, echadme una mano para entenderlo. ¿Quién es el principal responsable de lo que está pasando en Catalunya?".