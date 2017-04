Los famosos que no quieren ser Supervivientes

Aunque muchos crean que por salir en televisión y, sobre todo, cobrar una buena suma, son capaces de hacer cualquier cosa, no todos los famosos están por la labor de prestarse a ser ‘carne de reality’, por muchos ceros en el cheque con los que intenten comprarlos. Supervivientes, como también ocurrió en ejercicios precedentes, da buena fe de ello, ya que hasta ahora han sido casi más los rostros conocidos que han dicho que no en vez de responder afirmativamente a la propuesta de la productora Bulldog.

La gran apuesta, pese a lo difícil que sabían que era la empresa de contratarla, era Bárbara Rey, la mujer más buscada por todos los medios desde que se destapó su supuesto romance con el Rey Don Juan Carlos. Lo que ha pedido, una cifra con seis ceros, ha terminado desanimando a Bulldog, que sabe que de haberlo aceptado habría sido una ruina para ellos. La contraoferta fueron 400.000 euros, que, según Pilar Eyre, sería la cifra a la que habría renunciado con su negativa.

Algo similar ocurrió en años anteriores con nombres como los de Isabel Pantoja y Jesulín de Ubrique, que rechazaron también participar en el reality por no aceptar éste sus peticiones económicas. En el caso del diestro se llegó a precisar que lo solicitado por él habría sido un millón de euros, así como la petición de que fuera su mujer, María José Campanario, la que le defendiera en el plató.

Por lo que respecta a la tonadillera, el propio presentador del programa, Jorge Javier Vázquez, desveló unos whatsapps de ésta en los que ella pedía una astronómica cantidad para lucir en pareo y biquini por las playas hondureñas, como ya hizo su hija Chabelita durante 84 días en la edición de 2015, y con anterioridad su sobrina Anabel en 2014 (apenas estuvo 14 días), y su hijo Kiko Rivera en la de 2011 (aguantó 35 días). Este año la productora ha tentado a Irene Rosales, la mujer de Kiko Rivera, que podría ser la que mantuviera la tradición de contar con un miembro del clan Pantoja (sería el cuarto año consecutivo con representación del mismo”.

Alejado del mundo televisivo, pero no del artístico, el programa tentó también en ediciones pasadas al ahora cantante de Taburete Willy Bárcenas, hijo del ex tesorero del Partido Popular. Como reconoció en una reciente entrevista, le habían ofrecido “un pastizal” por participar, pero dijo que no había aceptado porque “yo quiero vivir de la música y hacer feliz a la gente, no quiero dinero”.

Las vedettes dicen no

Este año, además de a la exvedette y actriz, y madre de Sofía Cristo, que participó en Supervivientes 2007, también ha rechazado participar otra vedette como Norma Duval, que ya fue tentada en ediciones anteriores. A diferencia de entonces, donde tuvo ofertas firmes, en esta oportunidad la llamada fue más por cortesía y hasta para tantear la posibilidad de que pudiera participar alguno de sus hijos, pero también en este caso la respuesta ha sido negativa, principalmente porque dice que no necesita hacerlo ni mediática ni económicamente. Hay que recordar que su primer exmarido y padre de sus hijos, Marc Ostarcevic, ya participó en el concurso cuando lo producía Globomedia para Antena 3 y se llamaba La isla de los famosos.

Otro que ha rechazado la propuesta de viajar a Honduras ha sido Pelayo Díaz. El asesor de Cámbiame había manifestado que “de todos los realities que hay, Supervivientes junta cosas que me interesan, como la pesca, la aventura, el clima, el viaje...”, pero también había dado los motivos de su negativa “a veces no hay que cambiar, si no está roto, no lo arregles”. Por ese motivo, y aunque tenía la oferta encima de su mesa, el coach ha preferido seguir con el otro programa de Telecinco.

Motivo muy distinto es el que han dado Mario Vaquerizo y Alaska. En su caso no ha habido problema económico, pues estaban conformes con lo que les ofrecían, sino su poca predisposición a tomar el sol, a pasar hambre o a que les picaran insectos. A todo esto tenían que sumar el poder hacer un hueco en su apretada agenda, entre bolos musicales, actuaciones teatrales y su propio reality. Por norma general casi todos los años son cuestionados por los organizadores sobre su predisposición a ir a la isla, pero de momento siempre han recibido la misma respuesta.

Supervivientes tampoco podrá contar este año con un personaje un tanto olvidado de la televisión como es el caso de Ana Chavarri, mítica presentadora de Megatrix, aseguró recientemente haber dicho 'no' al reality al no estar dispuesta a encaminar su trayectoria profesional por estos derroteros. A veces, como se ha podido ver, el dinero no lo es todo. Al menos, para los que les sobra.