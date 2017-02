Cuatro familias de gitanos desnudan completamente a Cristina Pedroche

Se acabó lo que se daba. El repunte de la pasada semana fue un simple espejismo. Tú sí que sí, el programa presentado por Cristina Pedroche, definitivamente es Tú sí que no. Que no vale, vamos. Las cuatro familias de gitanos de Los Gipsy Kings terminaron por desnudar por completo a la presentadora y a un formato que no tiene por qué ser bueno por el mero hecho de ser repetido. El espacio de La Sexta (713.000 espectadores y 5%), perdió 214.000 espectadores y 1,7 puntos de cuota, mientras que el de Cuatro estrenó temporada con unos magníficos datos (1.600.000 y 10,8%), quedándose tan sólo a 20.000 espectadores y 1,1 puntos de cuota de Top Chef, que se hundió este miércoles al perder 507.000 espectadores y 2,8 puntos de cuota. Más normal es que 'El final del camino' (1.147.000 y 7%), volviera a perder audiencia, aunque en esta ocasión sólo 7.000 y una décima de 'share'. El triunfador de la noche, al margen de los Gipsy, fue Bertín Osborne, que vio cómo la visita del futbolista bético Joaquín le daba a Mi casa es la tuya 741.000 espectadores y 4,5 puntos más de cuota que los que le dieron tres actores hace siete días. Casi los 647.000 seguidores y los cinco puntos más de cuota que tuvo esta vez de más el reality de Cuatro frente al Volando voy de Jesús Calleja entonces.

Los diez espacios con más audiencia del miércoles 22 de febrero:

-Mi casa es la tuya (Tele 5): 3.076.000 (19,5%).

-El hormiguero 3.0 (Antena 3): 2.837.000 (14,6%).

-Informativos Telecinco 21:00: 2.810.000 (16,6%).

-Telediario 2 (La 1): 2.309.000 (13,0%).

-Pasapalabra (Tele 5): 2.202.000 (16,0%).

-Antena 3 Noticias 2: 2.089.000 (12,5%).

-First Dates (Cuatro): 1.926.000 (10,0%).

-Telediario 1 (La 1): 1.916.000 (15,6%).

-Informativos Telecinco 15:00: 1.801.000 (14,5%).

-Mi casa es la tuya: Llegando (Tele 5): 1.752.000 (8,9%).