Una ex de Fernando Alonso se juega la vida por un vídeo

La foto, o la vida. Más o menos eso debió ser lo que pensó Viki Odintcova, la modelo rusa que fue relacionada el pasado mes de abril con el piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso, que se ha jugado la suya por unas imágenes y un vídeo que, de pensárselo dos veces, seguramente no habría realizado.

Y es que hay pocas personas que se suben a la torre Cayan, la más alta de Dubai, y se quedan colgando de uno de sus laterales, sin ningún tipo de protección y con la única sujeción del brazo de uno de los compañeros de aventura.

Ni arneses, ni cuerdas, ni chalecos, ni redes que pudieran amortiguar su caída desde la torre más alta de Dubái para realizar unas impactantes fotografías, unas imágenes que han corrido como la pólvora por las redes sociales y han suscitado un acalorado debate: ¿Merece la pena jugarse la vida por un puñado de 'likes'? Algunos de los internautas creen que no y le han dedicado palabras como "estúpida" o "tonta".

Hasta ella misma ha reconocido que no fue una buena experiencia, al afirmar que "todavía no puedo creer que lo haya hecho. Cada vez que veo el vídeo me sudan las manos".

Viki cuenta en la actualidad con 23 años y su sueño es seguir los pasos de Irina Shayk y convertirse en una modelo de talla internacional. En las pasarelas aún no es muy conocida pero sí en el mundo del corazón, ya que fue relacionada sentimentalmente con el piloto asturiano Fernando Alonso el pasado mes de abril.