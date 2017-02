Estrellas de la TV y futbolistas asistirán este sábado a una bacanal

No todos los san valentines consisten en regalar bombones, flores, perfumes o anillos. Los hay que apuestan por un día mucho más erótico, una aventura que sólo saben cómo empieza pero nunca cómo acaba. Eso es lo que deben estar pensando en estos momentos los futbolistas, presentadores de televisión o altos cargos de la banca y del sector de las finanzas, que ya han confirmado su presencia este sábado a una bacanal vip.

Así lo ha confirmado la responsable de comunicación de la compañía organizadora a Evasión. Como en la película 'Eyes wide shut', protagonizada por Tom Cruise y Nicole Kidman, los asistentes a esta fiesta sexual deberán ir con máscaras a la mansión (con piscina interior y jacuzzi), que se encuentra en un lujoso barrio de la capital.

La velada transcurrirá de las once de la noche a las cuatro de la madrugada, por lo que todos los asistentens dispondrán de cinco horas para dar rienda suelta a su imaginación en una fiesta en la que el 'dress code' impone a los hombres traje y a las mujeres vestido de cóctel, hasta que "alguien abre la lata", como sentencia la portavoz de la empresa que monta la bacanal, la compañía británica Killing Kittens.

Donde no encontrarán pegas es en el local escogido para la ocasión, que está acondicionado para mantener relaciones sexuales -"es totalmente libre", dice-, con profilácticos gratis por toda la casa. Quizás lo único por lo que no haya que pagar, ya que las copas no están incluidas en los 60 euros que tiene que pagar una persona por entrar, o los 180 euros si va con pareja, siempre y cuando todos ellos formen parte del club de Killing Kittens.

Lo único que no está permitido en esta fiesta sexual, la tercera que se organiza ya de este tipo en la capital, son las drogas. Y sobre lo del sexo, la dircom precisa que "las chicas son las que deciden si quieren iniciar cualquier tipo de interacción con el hombre". A diferencia de los hombres, ellas pueden acceder a la fiesta en solitario lo que provoca que representen un 70% del medio centenar de invitados.