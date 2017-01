Una famosa televisiva revela que es prostituta

Lo que pagarían en Gran Hermano VIP porque se diera un caso similar al de Senada Nurkic, famosa estrella de la televisión serbia a la que no le han dolido prendas a la hora de reconocer que es prostituta. Ese sí sería el bombazo que están esperando para relanzar la audiencia.

Así lo ha confesado en su país, aún a sabiendas de que allí ese oficio es una práctica ilegal. La joven, de 24 años de edad, que incluso ha destacado que su familia y su novio no sólo ya lo sabían sino que le apoyan totalmente, cree que no la pasará nada porque los mismos que la prohíben son los que pagan por sus servicios.

En este sentido, Senada afirma que "no tengo miedo de la cárcel, los que quieren encerrarme son los que me ayudan a pagar las facturas y a ganar el dinero que necesito para vivir", e incluso echa mano de su pareja para demostrar su tranquilidad, "tengo un novio que es un político y no permitirá mi arresto. Me protege y permitirá que sea sentenciada de ninguna manera".

Conocida en Serbia como Maca Diskrecija, que traducido significa ‘vagina discreta’, la guapa modelo cobra 470 euros por sexo con un hombre y 940 por sexo en grupo, e insiste en que es exigente con quien se acerca a ella, y afirma que sólo los hombres guapos y no famosos pueden pagar por sus servicios, "me utilizan principalmente los hombres de negocios cuando sus esposas no están en casa, voy a fiestas, tengo relaciones sexuales con ellos en su casa, y a veces vienen a la mía".

Además de esas 'minutas' que tiene por sus servicios, la joven, que es conocida en Serbia por aparecer en la serie de televisión 'Parejas', puntualiza que "además del dinero que me pagan, también me hacen regalos caros, como perfume y ropa interior sexy".

En el medio televisivo también cobró gran protagonismo, apareciendo en todos los titulares, cuando se levantó su top y enseñó sus pechos en antena. Eso sí, aseguró que no estaba avergonzada de nada, ni de vender su cuerpo, porque "la prostitución es un trabajo como cualquier otro. No veo nada de malo en ello".

Seneca incluso se justifica, "los miembros de mi familia, incluida mi madre Enesa, me apoyan en mi decisión de trabajar como prostituta, tengo que vender mi cuerpo para sobrevivir y ayudarles con el dinero". Eso no quita para que su próximo objetivo sea uno muy distinto, "quiero entrar en el reality Farm", un programa del estilo de Factor X.