El estilista de Cámbiame llama "petardas" a las actrices españolas

Cuarenta y ocho horas después de entregarse los Goya, parece que todavía queda gente con ganas de polemizar en las redes no ya con la ceremonia en cuestión, ni tan siquiera con Dani Rovira y su presentación, sino con los vestidos que lucieron las actrices presentes en la misma.

Ese es el caso de Pelayo Díaz, el estilista del programa de Telecinco Cámbiame, que se ha granjeado numerosas 'amigas' entre el mundo de la interpretación femenina patrio, al llamar a buena parte de éstas "petardas", por haber lucido modelos de diseñadores extranjeros.

La elección de diseñadores internacionales no ha gustado al estilista de Cámbiame y colaborador del debate de Gran Hermano VIP, que ha criticado en Twitter este hecho, como su forma de postularse a favor de la moda española: "Qué petardas sois, vestidas de firmas internacionales a las que no importáis una...", terminando la frase con el escatológico emoticono.

Esta no deja de ser una más de las veces en las que alguien alude en esta ceremonia al estilismo de la actrices, cuyo desfile por la alfombra roja del evento es quizás mucho más comentado que la gala en cuestión. Atendiendo a las palabras de Pelayo, su frase, por ejemplo, iba dirigida a Penélope Cruz y Cristina Castaño ('El final del camino'), que eligieron para la ocasión a Versace; para Leonor Watling ('Pulsaciones') y Macarena Gómez ('La que se avecina'), que optaron por un modelo de Alberta Ferretti; para Mar Saura, que optó por otro de Michael Kors; para Michelle Jenner ('Isabel'), que lució un Dior; para Natalia de Molina ('La catedral del mar'), que vistió de Stella McCartney, o por la mismísima Silvia Abascal ('La catedral del mar'), que llevaba un Armani Privé.

Por supuesto, las palabras de Pelayo Díaz no iban dirigidas a su compañera de programa Cristina Rodríguez, que estaba nominada al Goya y que no se lo pudo llevar, pese a que ésta causó sensación por el doble look partido que llevaba y que fue una de las sensaciones de la 'pasarela Goya'.