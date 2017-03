"Los españoles te pagamos la silla de ruedas mientras tú defraudas"

Frases como "en el país de la Ley Mordaza, en el país en que el 75% de los periodistas según la propia APM reconoce recibir presiones por parte no de los partidos, sino por sus jefes y propietarios de los medios" o "en el país del cual vimos cómo se le echaba a Jesús Cintora; en que Ignacio Escolar fue echado de una mesa de debate por hablar de un empresario de la comunicación; o en el cual Federico Jiménez Losantos amenaza con dispararnos con una escopeta a los de Podemos, nos sorprende bastante", pronunciadas por Pablo Echenique, no han caído en el olvido de Federico Jiménez Losnatos.

Así, estos testimonios del secretario de Organización de Podemos, en relación al comunicado de la Asociación de la Prensa de Madrid que denuncia el acoso de esa formación a los periodistas, el locutor de esRadio ha querido comentarlas este martes en su espacio radiofónico afirmando que "cuando uno va de bufón, cuando uno roba, cuando uno va robando a la Seguridad Social, que te ha pagado todo lo que necesitas, y estás en Aragón sin saber lo que es Aragón agradece las clases que te doy gratis".

Losantos le dice a Echenique que "vas de bufón cantando 'chúpame la minga, dominga', ¿por qué no te metes debajo de un ladrillo y te callas? ¿o te vas a Rosario, que Messi te paga el pasaje encantado, a su hermana la tuvo que mandar allí para evitarle la inmersión en catalán, que es lo que un argentino comunista que roba a la Seguridad Social quiere meter a los niños aragoneses en la inmersión en catalán".

Según él, "ser bufón de Iglesias es lamentable pero si no no serías nada, eres un argentino que defrauda y vive de la Seguridad Social. Chitón, Echeminga dominga".

Para el locutor radiofónico "Podemos son una pandilla de estafadores, sobre todo en lo ideológico, pero existe porque el PP quiere porque sin su aparato de propaganda no serían nada", y añade que "además son unos matones, siempre van en grupo, no verás nunca a uno suelto. Para meter miedo, como los gángster".

Sus víctimas, según él, están muy claras: "¿Y a quién amedrentan? A los periodistas, porque la mitad son medio lelos porque lo que viene de la Universidad ahora es horroroso. Y de Periodismo ya no digamos". Losantos hasta dijo creer lo que le sienta mal al político, "a ti lo que te molesta es que siendo un analfabeto argentino que defrauda te de una pequeña clase de una región como Aragón".

El periodista insistió en que "tú eres el bufón de Iglesias, ya puedes tergiversar, tu problema es que no tienes ni puñetera idea de Aragón y quedaste en ridículo. Paga a la Seguridad Social, eso es lo que tenéis que hacer", y confesó no temer por lo que estaba diciendo en las ondas, "si yo te he amenazado llévame a los tribunales, vosotros tenéis el tribunal de las redes sociales, donde amenazais y hacéis escraches. Vuestro modelo es Bódalo, un tío que apalea embarazadas. Tu jefe es el que dice que azotaría hasta sangrar a Mariló Montero".

Por todo ello precisó que "yo soy víctima del terrorismo y vosotros sois los amigos de la ETA. No te hagas la víctima, la víctima somos todos nosotros que somos quienes te pagamos tu minusvalía y tu defraudas a la Seguridad Social, vete a Rosario con la hermana de Messi".