"En España se ha perdido el sentido del humor por los políticos, crispan a la sociedad"

-En esta temporada va a apostar por entrevistas en grupo...

-Bueno, tampoco hemos hecho más de tres, la mayoría seguirán siendo individuales, pero en Navidad era divertido hacer un especial con esos humoristas y luego creo que dará mucho juego tanto la Quinta del Buitre como el juntar a Casillas con Antonio Banderas, Alejandro Sanz y el cocinero José Andrés, que además son amigos y era una ocasión que no podías desaprovechar.

-Dice que también quiere contar con Iniesta, Piqué y Joan Laporta. ¿Es para compensar por lo de la Quinta y su madridismo?

-No, porque soy deportista antes que nada. También voy a hacer un programa con otro futbolista como Joaquín, un tío muy simpático y divertido. Lo de los del Barcelona es porque soy un admirador absoluto de Iniesta y a Piqué le hemos invitado porque tamibén hemos invitado a Shakira.

-¿No le molesta el independentismo de Piqué o de Laporta?

-Me interesa hablar de eso, quiero que nos cuente un nacionalista qué es lo que piensa. Joan Laporta igual es muy amigo mío. Qué mas da, yo no tengo prejuicios con nadie y traeré siempre que pueda a quien sea. Me apetece saber esas cosas.

-¿Eso de poder llevar a quien quiera es una de las grandes diferencias entre hacer el programa en Tele 5 o en TVE?

-Yo estaba comodísimo en La 1, no me hubiera ido, pero llegas a una TV como Telecinco y todo son facilidades, las coas cambian bastante. Además, si estoy en mi casa, donde tengo la TV que me sale de las narices, no tengo que ir tapando con una manta mis electrodomésticos para que no salga la marca. Todo eso era un problema y ahora no.

-¿Por qué cree que tanto usted como su mujer hayan desaparecido de los programas de corazón de La 1?

-Cada uno sabrá lo que hace en su casa. Me produce mucha tristeza que yo esté en esa cadena vetado, y me joroba porque soy cantante y acabo de sacar un disco hace diez días. Sí me consta ese veto. Eso no pasa en Telecinco, y esas cosas también se agradecen. Si yo digo mañana de hacer aquí un programa con Anne Igartuburu no me pondrían ningún problema. En Tele 5 hago el programa que quiero y con quien quiero y en TVE tenía que preguntar, consensuar el personaje invitado. De todas formas puedo decir que he trabajado en todas las cadenas y he estado a gusto en todas y me he llevado muy bien con todos.

-Quizás lo único que podría reprochar a Telecinco fue ese parón que hubo al comenzar su programa...

-Bueno, no te puedes meter en las necesidades de las cadenas, pero sí nos afectó el empezar después de La 1 y cortar a los tres programas un mes y pico. Eso despistó a mucha gente, incluso a algunos de mi familia. Además pierde vigencia lo que has grabado si tardas mucho, como cuando sacó Banderas una película y con ese parón salió su programa dos meses después. Eso no es bueno, pero ahora sí se podrá arreglar, porque irán todos los programas de corrido, las temporadas irán concretas.

-¿Qué es lo que más le sorprendió al regresar a Telecinco, a la que antes ya había sido su casa?

-La mayor sorpresa de mi regreso a Telecinco ha sido Paolo Vasile. Desde el primer momento fue increíble, es el tío con más nivel en TV en este país, y estando de buenas es irrepetible. Le he ofrecido entrevistarle y ha dicho que no, pero sería la repera.

-¿Es más fácil hacer el programa ahora que al principio?

-Sí, nos costó más al principio porque teníamos que explicar a la gente lo qué íbamos a hacer, una charla de cinco horas, y ahora muchos nos llaman, porque saben que nadie va a sufrir, que la gente viene a divertirse.

-¿Incluso los políticos?

-Bueno, los políticos se la cogen con papel de fumar. Algunos nos han dicho que sí y otros que no, como Felipe González, que me dijo que para qué quería que fuera él si ya había ido Pedro Sánchez. Con Pablo Iglesias no he contactado todavía, pero sí con otros miembros de su partido.

-¿Se está perdiendo el sentido del humor en este país?

-Sí, antes había un sentido del humor fantástico en España, ahora siempre hay alguna asociación que se molesta y te llama la atención. Hemos perdido el sentido del humor y eso es por culpa de los políticos, que han crispado a la sociedad española.

-Sólo se lo preguntaré de pasada, ¿por qué le ha tildado alguien de machista?

-El que me llama machista es un gilipollas que no me conoce de nada.

-Y también una vez lo siguiente, ¿cree que le ha perjudicado a su disco, por ejemplo, lo de los 'papeles de Panamá'?

-Para nada, que yo sepa que soy el único que demostré que di de alta mi sociedad ante el fisco e hice una nota de prensa en la que demostré que había cumplido. Dije que llevaría a los juzgados a quien siguiera diciendo algo en mi contra y nunca más han vuelto a sacar nada

-Teniendo tanto éxito en TV, la canción, el teatro y hasta en sus negocios de empresario, ¿qué le lleva todavía a no dejar nada de estas facetas para tener más tiempo libre?

-Sabe lo que pasa, que te metes en una espiral. El teatro, que es lo que más tiempo me ha llevado, se firma de un año para otro y estoy cumpliendo contratos que ahora no los firmaría. Con Sony tengo un contrato de varios discos y tengo que hacerlos. Cuando vencen los contratos empiezan con el chantaje moral de cómo voy a dejarlo ahí. En teatro acabaré el próximo mes de abril y no voy a seguir y me cuesta mucho dejar a Paco que el año pasado trabajó 155 días conmigo y que ya tiene un proyecto muy divertido en mente. Esas son las cosas que te hacen plantearte lo de alargarlo un poco. Yo tendría que haber cortado muchas cosas el año pasado porque físicamente estoy agotado. Eso sí, si no me lo pasara tan bien en todo no lo haría.

-¿Tiene alguna petición para el 2017?

-Personales no tengo ninguno, virgencita que me quede como estoy, y que mi familia siga así, y que Quiquei siga mejorando y que todos tengamos salud. Profesionales, que esta temporada de Mi casa es la tuya vaya fenomenal, como las anteriores, porque es un tema que me pone, y, como el teatro lo aparco, me hace mucha ilusión la gira con la Big Band y los mariachis en sitios emblemáticos como el Liceo de Barcelona.