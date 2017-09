"En España hay que ahorrar para comprar un consolador"

Para que luego digan que la televisión no es instructiva. Un ejemplo, el debate Amigas y Conocidas que presenta en La 1 de TVE Inés Ballester, ha hecho que el orgasmo femenino, que el programa abordó sin tapujos, tuviera una gran repercusión en medios y en redes sociales, demostrándose una vez más que el 'share' adora que en el espacio se hable de sexo, especialmente si es Sonia Ferrer la que centra el asunto.

Por ese motivo, este miércoles el orgasmo ha dado paso a otros temas directamente relacionados con el mismo, como los vibradores, los ex shops y otros caprichos que aumentan el placer de las personas, y la ex de Álvaro Muñoz Escassi ha explicado que la gusta visitar los supermercados sexuales para comprarse lo que le apetece, como juguetes o aceites, porque "cuando he ido a un 'sex shop', he aprendido mucho".

Como muestra de todo ese aprendizaje precisó que "la idea que yo tenía de lo que podía ser el placer era muy básica y descubrí otro mundo: te explican el Punto G, el clítoris y casi te dan una clase de sexología".

Pese a mostrarse sorprendida por todo el universo sexual que aportan los sex shop, la presentadora indicó que lo peor para ella de estos sitios, con diferencia, es el precio de los objetos, "la última vez que fui me di cuenta de que había que ahorrar para comprarse un vibrador. ¡Valen hasta 200 euros!". Quizás por ese motivo Sonia también contempla comprar otros porque "tienes aceites, juegos para la pareja... No sólo aparatos eléctricos".

La novia del modelo Nahuel Casares defiende por encima de todo la normalización de la sexualidad y el disfrute: "Estos establecimientos convierten el sexo en algo divertido para todos. Antes la gente entraba en un sex shop como si fuera algo malo, afortunadamente ya no es así".