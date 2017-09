"En España hay 4.000 hjios de puta escondidos para ponerme a parir"

Son muchos los que dicen eso de que "de hijos de puta está el mundo lleno". Aunque no sean tantos, parece que unos cuantos se la tienen jurada a Imanol Arias, que ha asegurado que "ahora mismo hay 4.000 hijos de puta escondidos en una cueva esperando a que yo diga algo para ponerme a parir".

Las declaraciones del sempiterno Antonio Alcántara en 'Cuéntame cómo pasó' las ha hecho a la revista Papel, donde además ha confesado qué sintió cuando vio su nombre en los Papeles de Panamá: "Me sorprendió el enorme interés que despertó algo sucedido hace dos décadas que, además, no tiene ninguna repercusión legal para mí. Pero entiendo que para rentabilizar todo el dinero que ha costado esa investigación había que darle morbo con nombres como el mío",.

El actor, que no parece que este sea tampoco su mejor año, ya que a la citada aparición de su nombre en los Papeles de Panamá, la trama judicial que encerraba un presunto delito fiscal, ha tenido que ver cómo también se le truncaba las cosas incluso en el terreno sentimental, apartado en el que estuvo separado algún tiempo de su pareja Irene Meritxell, parece estar en la ruina.

Así al menos lo ha precisado en otra entrevista al diario argentino La Nación, donde dice haber visto obligado a venderlo "todo" porque "soy una persona que jamás ha eludido sus responsabilidades. He vendido todo para empezar de cero. Vivo como una pluma".

Imano Arias ha presentado su nueva película, 'Retiro voluntario', en Argentina, donde no ha tenido problemas en hablar de su situación económica: "Vendí todo, pero no siempre te compran bien, hay abuso. No tengo vivienda propia y he tenido que despedir a los cuatro empleados que trabajaban conmigo. Eso me permitió cumplir con una obligación".

En sus declaraciones asegura no ser consciente de lo sucedido pero sí se considera "responsable" de ello: "Voy a devolver todo, hasta el último centavo. En España no puedo hablar de esto. No debo, ni quiero, entrar en conflictos en mi país", señala el actor. "Me he comprometido a retribuir. El público me conoce y sabe quién soy. La gente me ha dado mucho y tengo una enorme deuda con ellos. Soy una persona que jamás ha eludido sus responsabilidades".