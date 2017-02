El 'escándalo de Eurovisión' y el repóker de sospechosos

Ni caso Nóos, ni la Operación Púnica, ni las tarjetas black, ni la trama Gürtel, ni tan siquiera quién será el próximo secretario general del PSOE. Lo único que interesa en estos momentos en este país es el supuesto tongo que ha llevado a Manel Navarro, un cantante que hasta el sábado sólo conocían en Los 40 Principales, a ser el representante español en el próximo Festival de Eurovisión que se celebrará en mayo en Kiev (Ucrania).

Como si se tratara de la saga de Los Cinco, los libros que creó la escritora Enid Blyton a lo largo de tres décadas (40, 50 y 60), cinco son las personas involucradas en una trama que quieren investigar la totalidad de los partidos políticos (este miércoles se sumaba Podemos a las quejas que habían manifestado previamente PSOE, PP y UPyD), por la que las redes sociales piden cabezas y hasta asociaciones de fans eurovisivos solicitan que se repita el proceso de selección. Eso sí, a diferencia de esos libros, aquí todos los protagonistas tienen piernas y ninguno es como Tim o Timoteo, el perro de Jorgina, una de las dos chicas que, en compañía de Julián y Dick, investigaban todo tipo de casos que aunaban el misterio y la aventura.

Aquí, más que investigadores son investigados Toni Prieto, directora del área de Programas de Entretenimiento de RTVE; Federico Llanos, subdirector de festivales de la Corporación; Xavi Díaz, jurado de Objetivo Eurovisión y profesional de Los 40; Virginia Díaz, también jurado de ese espacio y además subdirectora de Los Conciertos de Radio 3, directora y presentadora de 180 Grados, de Radio 3, y presentadora de Cachitos de Hierro y Cromo en La 2; y el propio artista, Manel Navarro, son ahora mismo el centro de las críticas de medio país, del que pide 'justicia' y que, como ha dicho Edurne, la cantante que fue seleccionada a dedo por RTVE en 2015, "se escuche al pueblo".

La artista se refiere a que no debería haberse establecido, por primera vez en este tipo de elecciones, que en caso de empate fuera el jurado el que decidiera y no los telespectadores, que, curiosamente, habían dado la mayoría de sus votos a Mirela, la cantante con la que hubo que desempatar. Ahí es donde precisamente se montó el follón, por el supuesto interés de unos y otros en que ésta no fuera la elegida.

Intereses e interesados

El pasado lunes, TVE tenía programada desde cuatro días antes una rueda de prensa para presentar en sociedad a los medios al representante español en Eurovisión, y lo que allí pasó fue casi tan grave como lo ocurrido en el plató, quizás no tanto porque, como relató Javier Cárdenas, el otro miembro del jurado y el único que no votó a favor de Manel, "si contara lo que vi, os creeríais que estoy narrando una película de terror. Todo lo que pasó ese día me recuerda a un foro romano, la gente estaba loca".

En la rueda sí estaba presente Toñi Prieto, de la que ahora se ha sabido que su hija trabaja para Sony Music España y está ligada estrechamente al equipo que hizo posible la propuesta presentada por Manel Navarro. La chica hasta estuvo apoyándole en el plató de Objetivo Eurovisión, y quizás por ello la madre optó en esa comparecencia ante los medios por guardar silencio y no contestar a ninguna de las preguntas de los periodistas.

En la misma tesitura se encontró Federico Llanos, al que ya Barei, nuestra anterior representante, había culpado de sus penosos resultados, y al que se ha acusado reiteradas veces de no querer que el populacho sea quien tenga la última palabra en la elección del cantante para el Festival, para que no pudiera darse otro caso como el del Chikilicuatre, que curiosamente ha sido el que mejor ha quedado en el certamen en los últimos años.

Junto a ellos, y por aquello de ser de la casa y, supuestamente, tener las mismas directrices a la hora de las votaciones, se ha incluido a la única jurado femenina, Virginia Díaz, que también votó por dos ocasiones en favor de Manel, el cuarto en cuestión por motivos obvios.

El repóker lo completaría el presentador de Los 40 Xavi Díaz, que el pasado mes de diciembre recibió una cesta navideña de parte de la agencia que representa los intereses musicales de Manel, Must Producciones, y que ha reconocido en las redes sociales su admiración por el mismo, con el que dice tener una buena amistad y al que viene promocionando desde hace tiempo en todos sus programas.

Quejas de TV y partidos

A TVE nunca, ni tan siquiera en los tiempos en los que otros medios denunciaban su supuesto apoyo al partido del Gobierno, se le había criticado tanto en otras cadenas de TV como ahora por el caso Eurovisión, 'Euorrisión' para La Sexta. La cadena de Atresmedia abordó la noticia, primero, en los informativos presentados por Helena Resano y, después, en su programa Más vale tarde, conducido por Mamen Mendizábal, y en El Intermedio del Wyoming.

En Mediaset, el asunto se trató en el programa de Divinity Cazamariposas, que terminó tildándolo como 'Euroescándalo', que también tuvo su eco en 13 TV, a través de El Cascabel y por la propuesta presentada por un diputado del PSOE, José Miguel Camacho Sánchez, portavoz de la Comisión de RTVE, sobre lo acontecido en la selección del representante español.

A ese afán por investigar lo ocurrido se sumaron después UPyD, que exigió "mayor transparencia en los presupuestos destinados al festival y mayor claridad en los procesos de selección", y "el cese de los responsables de la organización y producción de los programas de Eurovisión en el ente público", y el propio PP, a través de su vicesecretario nacional de Acción Sectorial, Javier Maroto, que anunció en su cuenta de Twitter que en este tema su formación "ya ha movido ficha".

El último en sumarse a las quejas ha sido Ricardo Sixto, diputado de la confluencia EUPV-A y la valenciana-Unidos Podemos, que ha presentado este miércoles a la Mesa de la de Cámara una serie de preguntas sobre este asunto, desde quién integró el comité seleccionador que eligió a Mario Jefferson, Maika Barbero, Mirela, Manel Navarro y Paula Rojo como rivales de Leklein, candidata del público, en la final de Objetivo Eurovisión, o si existe acta de dicho comité y si sus miembros conocían la relación personal de Xavi Martínez con Manel Navarro, o por qué se dejó en manos de los jueces la decisión final en caso de empate. Ese diputado quiere saber incluso cuánto recaudó TVE con las votaciones telefónicas y por SMS y cuántos votos consiguió cada uno de los candidatos. Todos contra el repóker.