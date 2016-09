"Enviado Especial", el programa que mostrará "lo que la mayoría prefiere ignorar"

El conocido reportero Jalis de la Serna mostrará en el programa de La Sexta "Enviado especial. Lo que muchos no ven" realidades ocultas que "algunos no quieren creer" y que "la mayoría prefiere ignorar".



El Festival de Televisión de Vitoria (FesTVal) ha acogido hoy la presentación de este programa, que se adentrará en la vida de las personas obesas, las condiciones de trabajo de las fábricas chinas, y la fiebre por las armas que se vive en Estados Unidos, entre otros temas.



"Enviado especial" ha sido elaborado por el mismo equipo de "Encarcelados", que se emitió también en La Sexta en horario de máxima audiencia, y de "En tierra hostil", que pudo verse en Antena 3, aunque no es "continuación" de ninguno de ellos.



En estos dos programas anteriores se "recreaban aspectos sociales sobre un grupo concreto de personas" pero ahora se "afrontan temas internacionales que afectan a todos de manera global", ha explicado De la Serna en la rueda de prensa de presentación.



El resultado es "un reflejo certero, cierto y muy fidedigno" de realidades que suceden en otras partes del mundo y que "parece que no existen" pero tienen consecuencias o las tendrán en el futuro en España.



De esta manera "Enviado especial", que se estrena el martes a las 22.30 horas, es "una invitación a pensar", por ejemplo, sobre qué ocurrirá cuando se deshielen los casquetes polares. El reportero viajará al Ártico para advertir de que los cambios que los científicos ya han constatado allí y que el día de mañana se convertirán en globales.



De la Serna también ilustrará las circunstancias laborales que padecen los trabajadores de las fabricas chinas para que los occidentales puedan comprar "un pantalón vaquero barato que cada vez dure más".



Asimismo, se mostrará la creciente "pandemia" de obesidad y, aunque este reportaje se localizará en Estados Unidos, De la Serna ha alertado de que España es el segundo país del mundo en obesidad infantil y de que si esta tendencia no se ataja, se convertirá en un problema serio.



La cultura de las armas "que parece que desde Estados Unidos se quiere vender como algo positivo", la renuncia a la privacidad que acarrean las nuevas tecnologías y las posibilidades que brindan las impresoras 3D (éste último es el reportaje favorito de De la Serna), son otras de las temáticas que podrán ver los espectadores de La Sexta.



La productora ejecutiva del programa, Luz Aldama, ha prometido que "Enviado especial" ofrecerá "una hora de televisión amena y con sustancia en un momento en que todo es muy superficial y muy rápido", y animará a un "ejercicio de recapacitar" para "dar repuesta a las preguntas" que los reportajes plantean.



El director de La Sexta, Mario López, ha subrayado que el programa tratará de "aprovechar el valor de lo inédito" mostrando imágenes "poco conocidas, exclusivas".