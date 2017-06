La enemiga de Sofía Suescun lo cuenta todo desnuda

Como ella dice, es "la otra" en la relación entre Sofía Suescun, la ganadora de Gran Hermano 16, y su pretendiente en Mujeres y Hombres y Viceversa Hugo Paz. Rubia, azafata y con mucho que decir, Jennifer Morón está harta de las mentiras del televisivo gaditano y de que “por ser hombre se salga con la suya”, y por eso ha decidido contarlo todo en Interviú, aunque haya tenido que quitarse la ropa para hacerlo.

En la entrevista asegura que le conoce "de siempre, porque los dos somos de El Puerto de Santa María, lo que pasa es que nunca habíamos tenido nada hasta que una noche él se pasó por la discoteca en la que yo trabajo, y se convirtió en habitual. Yo veía que me estaba buscando". De ahí pasaron a "contactar por redes sociales, de ahí al teléfono… y a vernos. Llegó un momento en que él aparecía en todos los lugares en los que yo estaba: iba a la discoteca y allí estaba, me marchaba a la playa con mis amigos y aparecía él".

Sobre la relación de él con Sofía, precisa que "a mí él me explicó que ya no eran pareja, que estaban muy mal, que hacía varios días que ni se hablaban. Y le creí, claro. Más que nada porque él no se ocultaba y todo El Puerto sabía que estábamos juntos. Nos besábamos en público, íbamos de la mano por la calle", por lo que dice que le sorprende la que se lió, "al verlo me sentí muy mal: era un machaque continuo, insultos… la gente me decía que me estaba metiendo en una relación y yo estaba soltera. Si alguien tenía que dar cuentas, era él. De todo esto he aprendido que las mujeres tenemos que ser feministas y ayudarnos unas a otras, decirnos la verdad".

La andaluza desmiente a Hugo sobre que no ha tenido una relación paralela con las dos chicas, "es totalmente falso, claro que la ha tenido. A mí me decía que no me quería perder y a ella le decía lo mismo. Después, cuando nos hemos puesto en contacto y nos los hemos contado todo, nos hemos enterado". Y es que al parecer la navarra fue la que se lo pidió, "me llamó ella y me pidió por favor que le dijera toda la verdad, y le mandé todas las pruebas de lo que cuento: tengo todas las conversaciones guardadas y muchos testigos".

De Sofía indica que "creo que está enamorada y que solo ve por los ojos de él. Se la ve buena chica, pero le falta mucho por vivir en la vida. Lo poco que la he tratado ha sido una relación cordial. Ahora, por lo que he visto en las redes, él está en Pamplona y están juntos", mientras que de él subraya que no ha querido volver a tener contacto alguno, "me ha llamado después de que Sofía y yo hubiéramos hablado y le he colgado. Es más, lo he bloqueado en mis redes sociales, no quiero saber nada".