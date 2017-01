Emilio Aragón desnuda a Cristina Pedroche

Esta vez no ha necesitado de sus transparentes vestidos. Emilio Aragón y sus 'Pulsaciones' han dejado al desnudo la triste realidad de Cristina Pedroche. Por muy bien que esté y muy simpática que sea, aunque éste sea ya otro cantar, la presentadora no goza del fervor popular cuando se pone al frente de un programa vestida como Dios manda. Pasó con Pekín Express y ha vuelto a pasar con Tú sí que sí, que apenas ha firmado unos registros de 872.000 espectadores y un 5,7% de cuota en su estreno, siendo la quinta opción de la noche, por detrás incluso de En el punto de mira de Cuatro (1.375.000 y 8,1%). La triunfadora fue por el contrario la ficción de Antena 3, que hizo además que la segunda entrega de Gran Hermano Vip (1.769.000 y 14,1%) se dejara otros 3,3 puntos de cuota de pantalla en apenas dos días, quizás confirmando que el formato, tan seguido, llega a cansar. En La 1, la semifinal de Masterchef Junior no pudo superar a su anterior entrega y cedió 2,1 puntos de cuota.

Los diez espacios con más audiencia del martes 10 de enero:

-Informativos Telecinco 21:00: 3.129.000 (17,5%).

-El hormiguero 3.0 (Antena 3): 3.058.000 (15,1%).

-'Pulsaciones' (Antena 3): 3.011.000 (17,1%).

-Pasapalabra (Tele 5): 2.711.000 (18,1%).

-MasterChef Junior (La 1): 2.524.000 (15,7%).

-Telediario 2 (La 1): 2.352.000 (12,8%).

-GH VIP: express (Tele 5): 2.236.000 (11,0%).

-Telediario 1 (La 1): 2.207.000 (16,7%).

-Antena 3 Noticias 2: 2.198.000 (12,6%).

-¡Boom! (Antena 3): 2.027.000 (14,3%).